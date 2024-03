Daniela Darcourt pide tremenda ovación para Carlos Vílchez en El Gran Teatro Nacional ¿A qué se debió?

Daniela Darcourt es una querida artista de la salsa peruana que viene realizando una carrera impresionante a nivel internacional. La cantante se encontraba en un exclusivo concierto en El Gran Teatro Nacional, donde pidió una ovación para su amigo Carlos Vílchez ¿Por qué lo hizo?

¡El tío Vílchez recibe ovación del público!

La cantante Daniela Darcourt es una querida cantante que realizó un concierto inclusivo el pasado fin de semana. En el lugar, se llevó a cabo por primera vez un concierto para la comunidad de sordos y brindaron un show espectacular.

Un momento de la presentación, la salsera se tomó algunos minutos para pedir una ovación para Carlos Vílchez por la siguiente razón. A este evento, el tío Vílchez asistió y estuvo en los primeros asientos del público, cuando Daniela empezó a decir.

"Una persona que ha sido muy importante y relevante para el sector artístico de nuestro país, un ser humano al que yo quiero mucho fuera de las cámaras, dentro también, pero más fuera", comienza diciendo Daniela Darcourt.

Luego, la cantante de salsa agrega: "Al que tengo el placer y el honor de conocer como amigo, como persona, al que me ha dado la mano, el que me ha dado consejos, me ha visto llorar, me ha visto frustrarme, quien celebra mis logros, como si fueran suyos y que me quiere también en su corazón como si fuera su hija".

Después, Daniela Darcourt pide que Carlos Vílchez se ponga de pie y recibe la gran ovación de todo el público del Gran Teatro Nacional. "Te amo, te quiero, yo sigo tus pasos tío, nunca me van ampayar (jajaja) gracias por acompañarme esta noche", dijo finalmente.

El querido actor cómico Carlos Vílchez publicó el especial momento en sus redes sociales y dedicó unas palabras para Daniela Darcourt: "Nunca en mi vida estuve tan emocionado, gracias sobrina hermosa Daniela, por tus bonitas palabras! Te amo sobrinita y que el límite sea el cielo",

Reacción del público

Por medio de las redes sociales, muchos usuarios comentaron sobre este momento en que Daniela Darcourt le dedicó estás palabras al Tío Vílchez. Muchos usuarios apoyaron el compromiso y como apoyó el cómico a la cantante de salsa.

"Todos queremos al Tío Vílchez", "Lindas palabras tío de Daniela hacía ti", "Lindas palabras sinceras para alguien que estuvo siempre ahí", "Los reconocimientos se hacen en vida", "Al que obra bien, le va bien", "Mi tío Vílchez mereces este lindo reconocimiento de Danielita", "Eres un grande Carlitos", "Que lindas palabras Dani hacia el Tío Vílchez", "Eso deben hacer todos los artistas, aconsejar y apoyar a los demás, eso demuestra la clase de persona".