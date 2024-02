Daniela Darcourt promociona su álbum cantando en los programas de Univisión: "Feliz de llevar mi música"

La querida cantante Daniela Darcourt avanza en la internacionalización de su música. Hace unos días, la peruana viajó a Estados Unidos para estar presente en varios programas de Univisión y cantar sus éxitos de su último álbum 'Catarsis'.

¡Daniela Darcourt en Univisión!

Daniela Darcourt es una artista peruana que trabaja hace varios años como solista y sacando su propia música. La joven cantante viene impresionando a nivel internacional y ahora, se ha dedicado a promocionar su último álbum en programas internacionales de Estados Unidos.

Por medio de sus redes sociales, Daniela Darcourt compartió un video donde se puede ver sus entrevistas de la peruana en los programas de Univisión. La cantante estuvo en 'Despierta América', 'Noticias Univisión' y '24/7' Prime Time'.

"CATARSIS en Despierta América. Familia, estoy muchísimo más que feliz de seguir llevando mi música y el trabajo de todo mi equipo a cada rincón del mundo. Seguimos trabajando a paso firme para que solo cosas maravillosas y mágicas sigan sucediendo", escribió.

Además, comenta que esto apenas está empezando en sus días en Estados Unidos: "Gracias a toda la familia de Univisión y a David Cantón por el cariño y apoyo... ¡Sigamos caminando juntos! Esto recién comienza".

Reacción de usuarios

En otra publicación, Daniela Darcourt comentó sentirse emocionada de hacer lo que le apasiona y ver frutos de ello. "Gracias a Dios, a todos mis santos y a cada uno de ustedes por ser parte de esta aventura, acompañándome y motivándome con paciencia, ganas y mucho amo. Perú en la casa, familia", agregó.

Sus seguidores se emocionan que la cantante pueda seguir avanzando en su carrera musical cumpliendo sus sueños. Daniela Darcourt recibió el apoyo de muchos usuarios que le desean lo mejor en su estadía en el extranjero.

"Te mereces todo lo bueno que te esta pasando Daniela, haz trabajado mucho por lo que tienes!!!", "Dani vamos por ese Premio te lo mereces has trabajado tanto ", "Que brilles siempre siempre, no te imaginas lo feliz y orgullosa que me siento por ti, muchos éxitos bonita", "Te ves súper Archi mega regia, sumado a tu talento! Top".

Nominada a Premio Lo Nuestro

Daniela Darcourt informó a sus fans que se encuentra emocionada al ser nominada en Premio Lo Nuestro. «¡Familia! Estamos nominados. Nuestro álbum 'Catarsis' está dentro de la lista de nominados a Mejor Álbum del Año - Tropical. Agradecida y honrada por esta nominación», dijo agradeciendo a los organizadores.

Si quieres votar por la cantante peruana tienes hasta el 04 de febrero. El evento de Premio Lo Nuestro se realizará el 22 de febrero en Miami. Daniela Darcourt compite contra Olga Tañón, El Gran Combo, Carlos Vives, Romeo Santos, Luis Figueroa y otros artistas internacionales más.