Daniela Darcourt responde a quiénes indican que se realizó la manga gástrica: "Me hacen renegar"

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la salsa peruana a nivel internacional. La joven promesa de la música ha recibido muchos comentarios, tras bajar de peso rápidamente y decidió pronunciarse si es que se realizó la manga gástrica.

¿Se realizó la manga gástrica?

La artista Daniela Darcourt compartió un video en su cuenta de TikTok donde responde a un usuarios con una pregunta de muchas personas. Tras compartir videos bailando y con un cuerpo más esbelto, le consultaron si se hizo la manga gástrica.

"Tengo muchos, muchos comentarios como este... preguntándome de qué me hice o qué me hicieron para bajar tan rápido de peso. He visto que en TikTok, un doctor subió contenido diciendo que Daniela Darcourt se había hecho la manga gástrica. Era mi homónimo", fue contando la cantante de salsa.

Además, comentó que ella no aplicaba para ninguna operación quirúrgica y si fuera el caso, se habría desaparecido por un tiempo de las redes para la recuperación. "No aplicaba ni al balón, ni a la manga o cualquier cosa gástrico, ni nada. Si lo hubiera hecho, estaría desaparecida".

Luego, contó que ha bajado de peso producto de un problema médico que fue superando: "Tengo 14 kilos menos, dentro de ello líquidos, grasa.. porque tuve un problema hormonal muy fuerte que en realidad me acompañó hace unos cuantos años".

¿Qué problemas de salud tuvo Daniela Darcourt?

La cantante Daniela Darcourt cuenta que hace algunos años se enfermó de pólipos en sus cuerdas vocales. "Solo quería seguir cantando, me inyectaba corticoides. Las corticoides son lo peor que le puede pasar al ser humano y al cuerpo, es como un choque de cosas", dijo.

Durante dos años y medio, el efecto de la corticoide acompañó a la peruana hasta que su cuerpo empezara a sanarse solo. "A este sumémosle que cuido mi alimentación, dejé el azúcar, dejé el licor, por este par de meses, ya voy por el tercer más o menos".

Además, Daniela Darcourt comenta que ha empezado hacer ejercicio: "He vuelto a bailar amigos, he estado en el gimnasio, voy cuando tengo chance porque por el trabajo no tengo tanto tiempo para ir seguido. Por eso he bajado de peso amigos, no por ningún meto quirúrgico, ni ninguna de esas cosas".

Comparte consejo

Finalmente, Daniela Darcourt agrega que su cuerpo ha pasado por muchos cambios en estos años. Ha pasado de estar muy delgada hasta subir al rededor de 14 kilos a su cuerpo y no tiene ningún problema con ello.

"No he bajado de peso porque he querido bajar de peso. Solamente el cuerpo te conoce, ya estoy por bajar, vamos para allá. Además que, tengo ovario poliquístico, así que chócala amiga que la tienes y me entiendes", agrega.

Recomienda que uno debe gozar de su cuerpo y quererlo como es, ya si uno quiere subir o bajar de peso, es decisión propia y no tiene un problema con quienes se hacen operaciones quirúrgicas. "Te recomiendo que tu cuerpo lo haga solo, así como lo he hecho yo".