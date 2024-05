¿Dayanita terminó con Topito? Actriz cómica sorprende con comunicado en redes: "Me cansé de vivir a oscuras"

Dayanita, reconocida integrante de 'JB en ATV', causó sorpresa entre sus seguidores al compartir un comunicado en el que optó por poner fin a las especulaciones sobre su relación con el cómico Junior Flores, conocido como el popular Topito, con quien se había rumoreado en varias ocasiones que mantenía una relación sentimental.

En el comunicado, la humorista se sinceró y realizó una petición significativa sobre su vida privada a sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Dayanita sorprende con comunicado en redes

La figura de 'La casa de la comedia' recurrió a su perfil de Instagram para abordar su estado sentimental y para aclarar si Topito seguirá siendo parte de su vida. Además, expresó abiertamente que tomó esta decisión "por paz mental" y porque cree que "merece tranquilidad".

Comunicado de Dayanita

"Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores 'Topito', que es una persona que se me vinculó por años. Soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con él, compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral", señaló la actriz cómica.

En esa línea afirmó que desea encontrar la felicidad e hizo pedido: "Yo me cansé de vivir a oscuras, yo soy una persona que merece ser feliz y la luzca de la mano. Merezco muchas cosas bonitas. De todo corazón pido que no me vinculen más con el señor Junior Flores y de hoy en adelante cada quien siga con su vida", sentenció.

El ampay de Topito

En noviembre de 2023, el programa de Magaly Medina capturó a Topito en una fiesta nocturna con una mujer que no era Dayanita, quien se creía que era su pareja en ese momento. En las imágenes, se ve al actor cómico de 'La casa de la comedia' bailando, abrazando y besando a una mujer cuya identidad no se conoce.

Es importante mencionar que el equipo del programa de entretenimiento de la 'Urraca' contactó a Dayanita para hablar sobre las imágenes de Topito. Frente a esto, la comediante se mostró perturbada y declaró: "No puedo hablar, estoy ocupada, estoy en trabajo". Posteriormente, el periodista le preguntó: "¿Estás llorando? No sabías que...". En ese instante, la miembro de 'JB en ATV' terminó la llamada.

A pesar de que luego hayan vuelto a estar juntos, tal parece que las cosas ya no fueron iguales. Y es que Dayana ha sorprendido a sus seguidores con su fuerte comunicado en donde revela que ha estado enfrentado esta difícil situación por varios meses. Por otro lado, el cómico Topito no se ha pronunciado hasta el momento.