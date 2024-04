¡De no creerlo! Tatiana Astengo y su INSÓLITA reacción cuando le preguntan si volvería a "Al Fondo Hay Sitio"

¿Todos vuelven? La onceava temporada de "Al Fondo Hay Sitio" sigue cautivando a todos sus seguidores. Sin embargo, un pedido que se repite constantemente es el retorno de los personajes históricos, tales como el "Platanazo", "Lucho González", "Grace", "Fernanda", "Nicolás", "Reina Pachas", entre otros. Justamente, Tatiana Astengo, quien dio vida a la última en mención, fue consultada hace poco por la posibilidad de regresar a las "Nuevas Lomas" y su reacción dejó IMPACTADO a más de uno. ¿Qué quiso decir?

¿Tatiana Astengo regresa como "Reina Pachas" a "Al Fondo Hay Sitio"?

Uno de los personajes históricos y más queridos en "Al Fondo Hay Sitio" fue Reina Pachas. La irreverente esposa de "Lucho González", interpretada por Tatiana Astengo, se ganó el cariño de todo el público con su estilo "sin filtros" para decir las cosas, además de sus innumerables frases célebres.

Por ello, no causa sorpresa que muchos seguidores de la serie pidan el retorno de "Reina Pachas" a las "Nuevas Lomas", ya que consideran que podría darle otro aire a la producción nacional. Justamente, Tatiana Astengo fue consultada por este tema al respecto y dejó IMPACTADO a más de uno con su peculiar reacción.

"No, TODAVÍA no puedo decir nada de eso, ni nada" , dijo Tatiana Astengo luego de ser consultada por un periodista del programa "Todo se Filtra". Lo más resaltante de su respuesta fue la evidente risa nerviosa que soltó al escuchar la pregunta y el "TODAVÍA" que dijo en su respuesta.

Estos dos aspectos han despertado más de una ilusión en los fanáticos de "Al Fondo Hay Sitio", quienes vienen pidiendo desde hace mucho, la vuelta de sus históricos personajes como "Reina Pachas" (Tatiana Astengo), entre otros. ¿Se dará?

Se sienten sus pasos

Tatiana Astengo tiene una carrera actoral marcada por diversos personajes que han dejado huella. Reina Pachas fue uno de sus últimos personajes y marcó historia en Al Fondo Hay Sitio, serie que regresó a la televisión peruana el año pasado.

"Lo que sucede es que, a veces, los tiempos, las cosas; a veces no se da como para que ser una participación tan entregada solamente a eso (a ese proyecto). Si se pueden arreglar los horarios, las condiciones, obviamente, condiciones económicas, todo bien", sostuvo Tatiana Astengo.

Recordando su época en Al Fondo Hay Sitio, Tatiana Astengo señaló que el elenco de antaño tenía la libertad de poder improvisar algunos textos en escena. Esto le daba cierto respiro y le permitía no presentar un personaje tan "acartonado". Además, indicó que Reina Pachas era un personaje machista y cuestionaba sus propias actitudes.

"Lo que es ahora, ya no sé ni qué es. Creo que se sigue manteniendo el nombre, pero ya no es lo que era. Sin embargo, el 'Al Fondo Hay Sitio' de antes me permitía tener toda la libertad de aportar y lograr algunos cambios. Por lo menos, en mi personaje, yo hacía todo ese intento", manifestó. ¿Se dará el tan ansiado regreso de Tatiana Astengo a la serie? ¿Retorna "Reina Pachas" a las "Nuevas Lomas"? Lo descubriremos más adelante.