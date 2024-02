¿De dónde sacó el número de cuenta? Christian Cueva se confiesa por depósito de 280 soles a Pamela Franco

¿Le creen? La entrevista que le hicieron a Christian Cueva en "América Hoy" desató más de una polémica. El popular "Aladino" reconoció haber cometido "errores" con Pamela Franco, Chris Soifer y Rosangela Espinoza y también habló sobre lo que todos querían saber. "Cuevita" habló sobre el depósito de 280 soles a la expareja de Christian Domínguez y reveló cuál fue la detrás de este peculiar envío. ¿Qué dijo?

Christian Cueva y su verdad de los 280 soles

El popular "Aladino" decidió romper su silencio luego de las declaraciones de Pamela Franco en "Mande quien mande". Christian Cueva habló de varios puntos y contradicciones que habían surgido entre su versión y la de la expareja de Christian Domínguez y reconoció que quiso invitarle unas cervezas.

"Entramos en un juego, quizás, en la llamada. (Le dije) Imagino que estás en una situación difícil por la que estás pasando. Bueno, yo estaba con unas amistades, en ese juego le dije, 'te invito unas cervezas'. Erradamente, no soy quién para invitarle. Ella no me pasa nada, no me dice 'sí, deposítame'. Me dice 'no tienes por qué, tranquilo'. Cuando yo hago el depósito, no lo hago yo, sino un amigo mío", contó Christian Cueva.

En otro momento, señaló que él no tenía el número de cuenta de Pamela Franco. ¿Cómo lo consiguió? Según cuenta el volante nacional, le pidió a un amigo que le haga el favor y este accedió.

"Le dije a un amigo que me haga el favor, yo le pido el número a la persona que tenemos en común, le pido el número y ahí deposito", reveló.

"En realidad quien hizo el envío fue un amigo. Al final de cuenta me dice pídele un video para mi restaurante. Ese video no se dio", agregó Christian Cueva.

¿Qué había dicho Pamela Franco?

Pese a que en un inicio negó conocer en todos los idiomas posibles a Christian Cueva, Pamela Franco por fin admitió la relación que mantuvo con el futbolista en el año 2018. Lo más sorprendente de todo fue que admitió, con ojos llorosos, que estar con "Aladino" en la época en la que él estaba con Pamela López fue el peor error de su vida.

Además, otra duda que tenían todos los espectadores era por la famosa transferencia de 280 soles que le hizo Christian Cueva hace unos días. La cumbiambera se sinceró y confesó que, tras su ruptura con Christian Domínguez, "Cuevita" se comunicó con ella.

"Yo estaba en una sesión de fotos y le digo (a Cueva) que estaba mal y que tenía mi sesión de fotos con una amiga. Le dije que me estaba tomando unas cervezas con Fiorella (su amiga)", señaló en un primer momento Pamela Franco.

Christian Cueva, en un acto de bondad muy grande, le ofreció una "ayuda" para que tanto Pamela Franco con su amiga se pueda relajar. "Ahí les invito, relájense", fue lo que alcanzó a decir Cueva a la cantante, pero ella, según dice, no le tomó importancia. La conductora de "Consume Perú" explicó que no sabía del 'yapeo' hasta que Pamela López le enseñó la captura.