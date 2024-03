¡DE LOCOS! Samantha Batallanos se confiesa enamorada de Maicelo: "Me gusta su prototipo de hombre"

¡AMIGA, DATE CUENTA! Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo hicieron noticia a finales del año pasado al acusarse mutuamente por violencia física y psicológica. La exreina de belleza se confesó con Magaly Medina y relató el "infierno" que vivió al lado del boxeador. Sin embargo, pese a esta grave denuncia, la influencer sorprendió a más de uno al confesarse enamorada del púgil en una reciente entrevista.

Samantha Batallanos enamorada de Jonathan Maicelo

Durante muchos meses, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo eran una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Sin embargo, los rumores apuntaban a que ambos no la pasaban tan bien en su relación e incluso, Janet Barboza confirmó haber sido testigo de un episodio de violencia por parte del boxeador hacia la influencer.

Pero, ante las pantallas, aparentaban estar de lo más normal como pareja, hasta que todo colapsó. Samantha Batallanos reveló, con moretones en el cuerpo, haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte del boxeador.

Tras todo este lío mediático, Samantha Batallanos juró y rejuró no regresar más con Jonathan Maicelo e incluso aseguró haber pasado la página. La exreina de belleza recientemente ha confesado seguir enamorada del boxeador en una entrevista, sorprendiendo a todos.

"He estado todo un año con él, haciendo todo con él. ¿Cómo no me va a gustar? Su prototipo de hombre me gusta" , señaló Samantha Batallanos ante la sorpresa de todo el panel de conductores.

Luego de sus polémicas declaraciones, intentó justificarse, pero sus palabras no la ayudaban para nada. La ex Miss Grand reveló que, si no conociese a Maicelo y lo viese por primera vez, innegablemente le llamaría la atención. "Si no nos conociéramos, sí me gustaría. Pero es si no nos conociéramos", confesó Samantha Batallanos. Tras esto, las críticas de los conductores no se hicieron esperar y le dieron una peculiar recomendación: ir al oftalmólogo. Aunque a este paso, debería ir al psicólogo. ¡Amiga, date cuenta!

No quiere verlo en la cárcel

Estas declaraciones se enlazan con lo dicho por Samantha Batallanos días atrás. En una entrevista para "América Espectáculos", la influencer señalo que no quiere ver a su expareja en la cárcel.

"¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?", le preguntó el reportero. "No, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no es mi intención para nada... Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención", expresó Samantha Batallanos.

Además, señaló que la denuncia la está llevando su abogado, ya que ella no quiere estar expuesta a los recuerdos de aquel fatídico día, donde contó que vivió todo un vía crucis. Incluso, en aquella oportunidad, relató que no era la primera vez que era víctima de maltratos.

"Tú sabes que los procesos legales son tediosos, demoran y tienen un curso, ¿no? Está fluyendo tal cual, y yo todo se lo dejé al abogado porque yo no tengo la suficiente mentalidad tan fuerte como para estar lidiando con esto", explicó.