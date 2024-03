¡De mujer a mujer! Paula Arias aconseja a Pamela López: "Enfócate en lo que realmente vale la pena"

La salsera y líder de la orquesta "Son Tentación", Paula Arias no fue ajena a las recientes imágenes de Christian Cueva en un retiro espiritual donde asegura estar arrepentido de haber sido desleal a su esposa por lo que aconsejó a Pamela López en este proceso del que ella también ha pasado.

La artista decidió aconsejar a la madre de familia desde la experiencia ya que actualmente la salsera se encuentra felizmente soltera y enfocada en sus proyectos personales junto a la orquesta la que hace poco ha cumplido 12 años en el rubro musical.

Certero consejo

En el reciente programa matutino "América Hoy" Paula Arias fue cuestionada sobre la polémica relación de Christian Cueva con su esposa Pamela López y es que la mujer recientemente acaba de perdonar al pelotero de haberle sido infiel con la cantante de Pamela Franco.

Es por ello que la salsera desde la experiencia que ha vivido con los hombres la cual no ha sido del todo favorable no dudó en darle algunos consejos a Pamela López.

"Simplemente una se debe enfocar en lo que realmente vale la pena pierdes el tiempo, tu energía, tu vida en personas que no se lo merecen", dijo inicialmente la artista.

Paula Arias aconseja a Pamela López

Asimismo, la salsera reveló que ya ha pasado por esas etapas por lo que le aconseja desde la experiencia y espera que Pamela pueda pronto tomar la mejor decisión no solamente para ella sino por el bien de sus hijos.

"Los hijos al final tienen que ser los felices en esta historia así estén juntos o separados", dijo la cantante quien en todo momento se mostró neutral en su opinión.

Sin embargo, recalcó que no se debe invertir tiempo en personas que tal vez no cambien no se sabe si esto lo dijo en referencia a su última pareja Eduardo Rabanal con quien tuvo una tormentosa relación de idas y venidas.

"Todo el tiempo ahí apoyando a una persona que simplemente no te quiere, no te valora, es un desgaste", afirmó Paula.

Cómo se sabe Paula Arias ha decidido ya no brindar más detalles de su vida personal y solo ha recalcado que se encuentra soltera sin embargo si en un futuro se vuelve a enamorar ya dejó bien en claro que no volver a cometer el mismo error.

Por lo pronto el artista se encuentra bastante feliz con el éxito de su orquesta "Son Tentación" quienes siguen cosechando los frutos es su éxito.

Christian Cueva y Pamela López protagoniza dramático momento en retiro espiritual tras polémica por infidelidad

El futbolista Christian Cueva pasó el fin de semana internado en un retiro espiritual en una iglesia cristiana de Trujillo, y las cámaras de "Magaly TV La Firme" capturaron el momento en que él y su esposa, Pamela López, se reencontraron en un abrazo lleno de emoción y perdón.

En medio de toda la controversia que ha rodeado su relación últimamente, el ex Alianza Lima dio un paso al frente en busca de la reconciliación con Pamela López. Este retiro espiritual parece ser el lugar donde ambos están tratando de arreglar las cosas y dejar atrás los problemas del pasado.

Pero lo más impactante de todo fue cuando Christian llamó a Pamela al escenario. "Quiero invitar a mi esposa (al escenario)", dijo Cueva. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron fuertemente, demostrando que están dispuestos a dejar todo atrás y empezar de nuevo juntos. Un momento intenso que nos da pistas de una muy probable reconciliación.

También, las cámaras nos mostraron a Pamela López sosteniendo un ramo de flores esperando a Christian Cueva. Este gesto es uno lleno de amor y esperanza para el futuro de la pareja. Parece que ambos están decididos a luchar por su amor y superar cualquier obstáculo que se les presente.