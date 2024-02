"Debe salir a decir la verdad": Pamela Franco encara a Christian Domínguez por ser el 'soplón'

Pamela Franco decidió hablar en Mande quien Mande y no titubeó al enviar un mensaje claro a Christian Domínguez, su ex pareja. Esto ocurrió después de que se revelara que él la traicionó y fue el informante de Pamela López sobre todo lo involucrado con Christian Cueva. Luego de las revelaciones en el programa de Magaly Medina, la atención se ha centrado nuevamente en el cumbiambero Christian Domínguez, quien habría sido el confidente de Pamela López. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco encara a Christian Domínguez

Durante la más reciente edición de Mande Quien Mande, Pamela Franco estuvo en el programa para contar su verdad acerca de las recientes revelaciones de Pamela López sobre Christian Domínguez, quien resultó ser el informante de la aún esposa de Cueva. En ese sentido, la cantante de cumbia se mostró bastante incómoda con esta situación, pues ella esperaba cerrar este episodio de una vez por todas. No obstante, luego de las revelaciones en Magaly Medina, un nuevo capítulo iniciaría en esta polémica historia.

"La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por que, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija", dijo. Al ser consulta sobre las intenciones de Christian al contactarse con la esposa de Cueva, Pamela Franco dijo que tiene en claro que su expareja buscó perjudicarla.

La conductora de Consume Perú confirmó que habló con Christian Domínguez sobre la situación con Pamela López, pero evitó brindar más detalles. "Yo encuentro con él, las mismas respuestas (...) Me gustaría ver qué dice", agregó. Finalmente, Pamela Franco enfatizó que no va recibir toda la carga sola. "Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada", sentenció.

Pamela López reveló detalles de la llamada de Franco al papá de Cueva

La aún esposa de Christian Cueva reveló detalles sobre la llamada de Pamela Franco a su suegro, luego del anuncio de Pamela López sobre el fin de su relación con el futbolista. En una conversación exclusiva con Magaly Medina, la madre de los hijos de Cuevita decidió contar toda su verdad y revelar que era Christian Domínguez su confidente.

"Ella ha llamado a mi suegro y le ha dicho: "Señor estoy llamando a su hijo, pero está borracho (...) Le ha dicho "por favor hable con la loca esa (por mí), que no se atreva a sacarme nada porque me va perjudicar porque me van a dar un programa ta ta ta", narró Pamela López.

La aún esposa de Christian Cueva explicó que fue Christian Domínguez la persona que le contó todo. "Christian Domínguez tenía conocimiento de que yo había hablado con mi suegro ¿Cómo? Me dice Pamela ha llamado a tu suegro ¿Cómo Pamela tiene contacto con mi suegro?", agregó la esposa de Christian Cueva.