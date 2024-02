¡Decepcionada! Natalie Vértiz fulminó a Christian Domínguez tras serle infiel a Pamela Franco

Natalie Vértiz dio su punto de vista sobre las dos ocasiones en las que Christian Domínguez fue infiel a Pamela Franco. Como se sabe, el cantante de cumbia estuvo involucrado en relaciones clandestinas con Mary Moncada y Alexa Samamé. Ante ello, la pareja de Yaco Eskenazi no dudó en mostrar su rechazo frente a este comportamiento, pues no es la primera vez que Christian Domínguez está envuelto en un escándalo de este tipo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Natalie Vértiz rechaza el comportamiento de Christian Domínguez

Tras la presentación por parte de Choca de una foto y un video de la entrevista concedida por Domínguez para 'América hoy', que se emitirá el lunes 05 de febrero, Natalie aprovechó la oportunidad para comentar sobre la actitud del cantante.

"Es una situación bastante complicada, difícil y una que lo conoce a él a pamela, realmente yo no tengo palabras, me siento decepcionada, me siento confundida. No entiendo muy bien, no sé exactamente cuáles son las respuestas que explicaciones nos dará Christian Domínguez", expresó la modelo Natalie Vértiz. La esposa de Yaco Eskenazi indicó que no entiende la razón por la cual Christian no puede dejar de ser infiel: "Porque no puede parar este patrón que tiene veintitantos años".

Choca desmiente rumores sobre entrevista

Tras la publicación del avance, Choca insinuó que se ha empezado a especular que el cumbiambero podría no haber tenido una conversación con sus compañeras, ya que solo se mostraron imágenes de las conductoras. Esta especulación surge a raíz de unas declaraciones de Magaly Medina para un medio local, donde manifestó dudas sobre si realmente fue una entrevista, ya que no se muestra ninguna toma del cantante.

"Se empezó a especular en las redes, creo que se estaba malinformando... decían que en esta promoción se había grabado a ellas solas, que no existía esta entrevista a Christian Domínguez, que nunca se habían juntado, que estaban vendiendo algo que no era", comentó el conductor de Estás en Todas.

Es así que mostró pruebas de la presencia del cumbiambero en la entrevista. "Yo les puedo decir fehacientemente, acá tengo la prueba, hay una foto donde están Janet, Ethel y Christian, de esa misma imagen es de donde salen las preguntas. Para que a la gente le quede claro lo que van a ver en América Hoy", agregó el popular Choca Mandros al mostrar la imagen desde su celular sobre la entrevista que saldrá al aire este lunes.