"Dejen de involucrarme": Ruby Osorio aclaró su situación con Christian Domínguez tras ser captados de la mano

Luego de que Christian Domínguez volviera a ser captado con una misteriosa mujer, muchos internautas creyeron que el cumbiambero seguía en los mismo pasos. No obstante, la mujer de la foto, identificada como Ruby Osorio, salió a aclarar el tema de una vez por todas ante los diferentes rumores que circulan en redes y en la prensa. Recordemos que el cantante de cumbia ha estado en el ojo de la tormenta hace pocas semanas tras ser ampayado siendo infiel a Pamela Franco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ruby Osorio aclara su situación con Christian Domínguez

La mujer con quien fue fotografiado Christian Domínguez, Ruby Osorio, se encuentra en medio de la polémica tras asistir a uno de sus conciertos en Camaná, Arequipa. No obstante, ella ha decidido salir a aclarar las cosas ante tantos rumores en redes sociales y en lo que la prensa dice. Después del show, ambos fueron vistos juntos y fotografiados tomados de la mano en lo que parece ser una casa de campo.

En respuesta a las especulaciones sobre su posible romance con el cantante, Ruby fue contactada por una reportera del programa 'Amor y Fuego' para obtener más detalles sobre su encuentro con Christian en Arequipa. Cuando se le preguntó directamente si era la nueva pareja de Domínguez, Ruby lo negó, explicando que solo se habían visto en el concierto en Camaná.

"¿Lo dices solo por qué me tomé una foto con él? Ya paren, pues", afirmó. Además, desmintió los rumores de que Christian la hubiera llevado al escenario durante el espectáculo. "Yo nunca estuve en el escenario. Dejen de inventar cosas e involucrarme en algo que no es", expresó la joven con notoria incomodidad. Cabe resaltar que el video de la orquesta de Domínguez no habría sido grabado por ella: "Fue un video que me pasó un amigo que estaba haciendo el evento. Más nada".

Christian Domínguez volvió a América Hoy

El cantante de cumbia regresó al programa magazine para grabar un divertido informe junto a su compañero Edson Dávila, más conocido como Giselo. En ese sentido, sorprendió a muchos televidentes, pues Christian Domínguez ha estado en el ojo de la tormenta luego de la polémica por sus infidelidades a Pamela Franco. "Es increíble, pero cierto", dijo el popular Giselo tras presentarse las imágenes de su reencuentro con Christian Domínguez.

Hace unos días, el mismo Edson reconoció que echaba de menos al cumbiambero. "Me siento solo, yo extraño, la verdad, a mi compañero Christian Domínguez (...) Son tres años de dupla, mi Robin", dijo. Contra todo pronóstico, Christian Domínguez retomó sus grabaciones para América Hoy y su informe será emitido este 22 de febrero. "¡Ellos eran la dupla perfecta! ¡Y mañana! El reencuentro de dos amigos", dice el avance del programa. En ese sentido, el informe completo saldrá mañana, pero desde ya ha tomado por sorpresa a los internautas.

"América Hoy te sorprende! Te reencuentras en un parque ¿Han hablado de todo?", le cuestionó Ethel Pozo. Hasta el momento, se desconoce si Christian Domínguez volverá a conducir junto a Ethel, Janet, Brunella, Giselo y Leysi.