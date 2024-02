¡Desmantelan Esto es Guerra! Angie Arizaga y Jota Benz son la nueva dupla de "El gran chef famosos x2"

¡Ahora quieren cocinar! "El gran chef famosos" continúa con su nueva temporada denominada "El gran chef famosos x2". En esta edición del reality culinario, las estaciones de cocina las ocupan diversas duplas de personajes de "Chollywood", pero como en toda competencia, las eliminaciones también se hacen presente. Esta vez la maldición de los "nuevos" siguió y Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal fueron eliminados del programa, por lo que una nueva dupla ingresará en su reemplazo. Jota Benz y Angie Arizaga serán los nuevos competidores y prometen darlo todo en la cocina de EGCF

Angie Arizaga y Jota Benz en "El gran chef famosos x2"

La competencia sigue avanzando en "El gran chef famosos x2" y esta vez cobró una nueva dupla víctima de la eliminación. Steve y Austin Palao, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patino y Ricky Trevitazzo con Luigui Carbajal se enfrentaron en la temible noche de eliminación y fue la última dupla en mención los encargados de abandonar la competencia.

En esta edición del reality, por cada dupla eliminada, ingresa una nueva, por lo cual, hoy desde las 7:45 de la noche, un nuevo par de famosos ingresará al programa de cocina.

En un adelanto inédito del programa de cocina, anunciaron rápidamente a Angie Arizaga y Jota Benz como sus nuevos jales. ¿Habrá sido una indirecta a Esto es Guerra?

Los exguerreros serán los encargados de reemplazar a Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal en el reality culinario, además de tratar de romper la "maldición de los nuevos ingresos". ¿Podrán hacerlo?

Su hombre perfecto

Desde el inicio de su relación, Angie Arizaga y Jota Benz han sabido mantener el perfil bajo y han estado alejado de los escándalos. La parejita es una de las favoritas en "Chollywood" y muchos los consideran la última esperanza de creer en el amor.

Ante todo esto, tras varios meses alejadas de las pantallas, Angie Arizaga reapareció en "Amor y Fuego" y contó que vive una etapa feliz al lado del hermano de Gino Assereto.

"Es así la verdad, (sobre si es el amor de su vida). Estoy demasiado feliz con Jota, ya son tres años maravillosos, convivimos, entonces sí, para qué, hemos cuidado la relación desde el día uno, entonces, creo que es muy importante para mí. Hay mucho respeto, amor y eso siempre mostramos", señaló Arizaga.

Si bien es cierto, muchos de sus seguidores esperan que la pareja dé el siguiente paso, Angie Arizaga pide "tiempo al tiempo". La "Negrita" se confiesa más madura y sabe que debe valorar las cosas de la vida paso a paso.

"He llegado a este punto madura, sabiendo lo que quiero y con todo lo vivido. Me ha enseñado y me ha hecho ver lo que es bueno y en la vida y lo que se tiene que valorar... todo me ha hecho crecer", agregó.