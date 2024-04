¡Desubicado total! Fabio Agostini sobre el Perú: 'No ves gente bonita por las calles, es lo más extraño'

Fabio Agostini y viene causando revuelo estos últimos días luego de hacer una declaración durante su estadía en el reality llamado "Tierra Brava" y es que el modelo se habría referido de manera despectiva a los peruanos.

Tras estos desafortunados comentarios el influencer viene siendo criticado en redes sociales por dejar entrever que posee rasgos racistas hacia la gente peruana es por ello que el modelo no dudó en brindar su descargo.

Lo linchan en redes

Fabio Agostini ha generado controversia luego de una reciente declaraciones sobre los peruanos en un reality en el que ha dejado mucho que desear y es que el modelo hasta el momento se había ganado el cariño de la gente peruana por su carisma.

Este incidente se presentó durante una conversación grabada al parecer Fabio no era consciente de que también era filmado por lo que habló sin filtro con Nicolás Solabarrieta.

Fabio expresó su nostalgia por ver gente bonita en las calles dejando entrever que en el Perú es poco probable que veas gente atractiva por las calles.

"Vas a la calle y ves gente bonita, ¿no? Eso es lo más extraño, hermano... Que por aquí (Perú) por lo general, sales a la calle...", dijo el modelo sin completar la idea de sus palabras pero lo dicho fue suficiente para ser criticado duramente en redes sociales.

De inmediato diversos cibernautas no perdonaron este comentario que ha sido mal recibido por todos los peruanos: "Que se ha creído este alucinado", "No debe regresar al Perú ese tipejo", "Ese tipo siempre ha sido un desubicado desde Combate", "Entonces que se vaya ojalá lo voten del Perú", algunos se los comentarios.

Fabio se defiende

Ante la ola de reprobaciones, Agostini tomó las redes para aclarar su posición. A través de un video en TikTok, argumentó que sus palabras fueron malinterpretadas, y señaló que el deseo de ver "gente bonita" surgía de estar confinado durante la grabación del reality.

"Gente, relájense, je, je, je, je. Primero, lo de que no dan ganas de salir a la calle es por el tráfico de m*** que ahí lo hablamos. Segundo, lo de extraño ver gente bonita es porque estamos encerrados ahí 4 meses", explicó.

Asimismo, fue consultado sobre que le parecen las mujeres peruanas y no dudó en elogiarlas: "Claro que me parecen bonitas. Si todos los días estoy con una nueva. Bonitas y feas hay en todo el mundo. No sé a donde quieren llegar", expresó.

Finalmente, pidió disculpas por sus palabras por si alguna persona se ha sentido ofendida, recalcó que le tiene mucho cariño al Perú y que cuando está en otro país 'salta' cuando alguien habla mal del país que le abrió las puertas.

"Le pido disculpas a quien se ha sentido afectado, pero no he querido ofender a nadie. Estamos encerrados 4 meses en un reality, estamos encerrados y nos ponemos a hablar mil hueva..... Cuando estoy en España y alguien habla mal de Perú, me pico", manifestó Agostini.