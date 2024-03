"Días agotadores, pero felices": Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se lucen más unidos que nunca en viaje familiar

La pareja conformada por Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi es reconocida como una de las más estables en el ámbito del entretenimiento peruano, destacando por mantenerse alejados de los escándalos y proteger celosamente su vida privada. Recientemente, decidieron emprender un viaje a Estados Unidos junto a sus hijos.

Como es sabido, hace unas semanas, la modelo peruana representó con éxito a su país en un prestigioso evento de moda en Italia, el Milano Fashion Week. En esta ocasión, la también empresaria ha reservado tiempo en su agenda para disfrutar de momentos inolvidables en compañía de su esposo y sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz más felices que nunca

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión Natalie Vértiz compartió en una publicación que ella y Yaco Eskenazi tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos con el fin de visitar el Parque Universal. "Orlando files. Creando core memories con mis bebés, días agotadores pero felicessss. Feliz viernes santo", escribió en la descripción de su post.

Al respecto, los seguidores y amistades de los esposos no dudaron en reaccionar. "Mis amores mis bbs lo mejor de mi vida", escribió Patty Gonzalez, la mamá de la modelo. También, Ale Venturo comentó la publicación: "Los amo tanto disfruten mucho". De esta manera, la pareja disfruta el fin de semana largo para pasar un inolvidable momento en familia.

¿Diferencias entre Natalie Vértiz y su suegra?

Es importante recordar que hace algunas semanas, Natalie Vértiz mencionó que al principio de su relación con la familia de Yaco Eskenazi había algunas discrepancias. Sin embargo, la modelo peruana afirmó que todos aprendieron a "respetar los límites de cada persona".

"Hay un cariño mutuo, respeto y admiración. (...) La familia de mi esposo siempre ha estado unida y también ha pasado un montón de cosas de cuando Yaco y su hermana eran más chiquitos. En verdad, ellos son bien pasionales y territoriales. Yaco es el menor, sí, solamente un hombre", expresó en un inicio.

En tanto, explicó por qué no publica fotografías junto a la mamá de su esposo. "No subo cosas con mi suegra, por respeto y porque yo paro casi siempre con mi familia, por default (...) Siempre les digo (a mi familia política), mi casa es tu casa, pueden venir cuando quieran", sentenció Natalie Vértiz, quien dejó en claro que no lo hace por un tema de respeto.