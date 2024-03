¡Dijo de todo! Amy Gutiérrez estuvo en una entrevista picante donde habló sobre sus relaciones amorosas

Amy Gutiérrez es una artista de la salsa peruana que ha ganado gran fama por su talento musical. En una entrevista con Cristopher Gianotti y Uchi Boza, la cantante reveló muchos detalles sobre su vida privada y relaciones sentimentales.

¡Es más romántica!

En el podcast 'Por Algo Pasan Las Cosas', Amy Gutiérrez fue invitada nuevamente para conversar con los conductores Cristopher Gianotti y Uchi Boza. La entrevista se puso muy picante cuando mientras avanzaba la conversación y la cantante contó detalles más personales en su vida.

Mientras tocaban varios puntos sobre la intimidad, Amy Gutiérrez reveló que es una persona que busca más romanticismo en sus relaciones amorosas: "Yo no soy una mujer tan sexual. No soy mucho de que me gusten muchas personas, no me enamoro fácilmente. Yo soy muy intensa, a mí más que sexual... me encanta hacer el amor como tal, me gusta más lo romántico. No soy ese tipo de tener encuentros sexuales esporádicos".

Además, agregó que ella suele tener muchas amistades, pero le ha pasado que han confundido su amistad con amor y ha tenido que aclarar las situaciones. "Hay muchas personas que confunden eso y piensan que a mí gustan, pero no", dijo.

¡Soltera y sin pareja a la vista!

Amy Gutiérrez confirmó nuevamente que se encuentra soltera y desde hace mucho tiempo. Además, la cantante agregó que ahorita no ha recibido invitaciones ni llamadas: "Cuando estoy con pareja, más me escriben y cuando estoy soltera, nada".

La artista agregó que suele gustarle una persona, pero por su personalidad y de forma momentánea: "Definitivamente, una puede estar sola y no quita que te pueda gustar alguien físicamente o como persona... me gusta alguien por su personalidad, pero es momentáneo".

¡No se complementaba con sus exs!

La intérprete de salsa revela que en sus últimas tres relaciones sentimentales, ha tenido problemas para que se complementen o se entiendan por su trabajo. "Porque quizá esta persona no entendía mucho mi trabajo, la forma en que yo tenía que desenvolverme", acotó.

"Yo como cantante, como artista, me gusta mucho ser coqueta en el escenario", comenta Amy Gutiérrez y por eso ha sido más selectiva al momento de iniciar una relación sentimental.

"Me enfoco en lo mío hasta que me sienta realizada y pueda estar con alguien que llegue a mi vida, que verdaderamente sí me entienda", dijo finalmente la cantante Amy, porque se encuentra en medio de una terapia para conocerse mejor.