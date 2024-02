¡Dolor y desesperación! Ana Paula Consorte "rompe en llanto" tras decisión de Guerrero de jugar en Vallejo

¡Drama total! Paolo Guerrero jugará en el norte del país todo este 2024. Cuando todo parecía felicidad para el delantero peruano, Ana Paula Consorte no habría quedado nada contenta con la reciente edición de Guerrero. Mediante sus redes sociales comenzó a publicar diversas indirectas y esta vez, las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" lograron captarla en un mar de lágrimas en un hotel de San Isidro luego de la decisión del "Depredador". Lo "raro" de esta historia es que la brasileña se encontraba en otro hospedaje distinto al que estaba en un inicio con el delantero nacional. ¿Discutieron?

Ana Paula Consorte llora por decisión de Paolo Guerrero

En la última emisión de 'Magaly TV La Firme' el 22 de febrero, la conductora Magaly Medina reveló imágenes inéditas de la actual pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte. Las cámaras de la comunicadora estuvieron atentas mientras la modelo emprendía su viaje de regreso a Brasil.

Durante todo el tiempo, la joven estuvo sola y sin la presencia de ningún miembro de la familia del destacado futbolista, quien ya se encuentra en Trujillo con su equipo, el Club César Vallejo. Aunque estuvo muy atenta a su celular, no compartió el momento con ningún familiar de Guerrero.

Después de ser avistada llorando en un hotel de San Isidro, la brasileña decidió no hacer declaraciones cuando fue abordada por un reportero del programa de espectáculos. Aunque respondió con un lacónico "sí" y "no" a algunas preguntas, optó por guardar silencio cuando fue cuestionada sobre el estado de su relación con el futbolista y una posible discrepancia entre ellos, insinuada previamente en una historia de Instagram.

Cabe precisar que antes de todo esto, las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" captaron a toda la familia de Paolo Guerrero, incluyendo Ana Paula Consorte, en un almuerzo en un conocido restaurante. Sin embargo, al poco tiempo, la brasileña abandonó el lugar para luego ser vista en un mar de lágrimas en un hotel distinto a donde se hospedaba el "Depredador".

Al parecer, hubo un conflicto entre ambos en el almuerzo con los Acuña, ya que tras esto, la brasileña se marchó y ahora se encuentra en Brasil tal cual lo anunció en sus redes sociales. ¿Qué pasó con la parejita? ¿Problemas en el paraíso? Quizás una nueva indirecta de Ana Paula nos dé mayores pistas sobre esto.

¿Problemas desde hace varios días?

Las amenazas en contra de Paolo Guerrero y su familia llegaron a oídos de Ana Paula Consorte. La brasileña se mostró sorprendida ante la situación y se opuso a que el delantero continúe su carrera en la Universidad César Vallejo.

"Estábamos coordinando el vuelo privado, pero los mensajes llegaban cada vez más y más. Lo conversé con Julio y le dije que mi familia estaba preocupada por la situación. Lo conversé en casa también con mi mujer y tomamos la decisión de que no (iba a viajar). No iba a exponer a familia, sobre todo con tres niños", manifestaba hace unos días Paolo Guerrero.

"Me siento muy preocupado por la seguridad (de mi familia), pero confío en las autoridades y en que la gente de Perú me quiere. Saldré de esto lo más pronto posible. No estoy en Perú, pero quiero que ellos estén tranquilos. Hoy por hoy, nadie en el Perú se puede sentir tranquilo, sobre todo en Trujillo que la han declarado en emergencia. Nunca me sentiré tranquilo, pero apelo a las autoridades", precisó en aquel momento.