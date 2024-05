Doña Marthita parcha a Brunella Horna por preguntarle sobre Milett Figueroa: "No me invitaron para eso"

En el programa América Hoy, Doña Marthita fue invitada y Janet Barboza le hizo una pregunta sobre las declaraciones de Yanina Latorre, quien mencionó que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habían tenido una pelea y ya no estaban juntos. La madre de Milechi dio su respuesta. No obstante, dejó en claro que ella asistió por el Día del la Madre y no para hablar de su hija.

Recordemos que los presentadores de programas argentinos criticaron duramente a la pareja dejando entrever que estarían pasando por una crisis. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Doña Martha parcha a Brunella Horna

Durante la más reciente edición de América Hoy, la madre de Milett Figueroa, Doña Martha, estuvo como invitada por el Día de la Madre. No obstante, las conductoras empezaron con las preguntas relacionadas a su hija. En ese sentido, Doña Marthita brindó su opinión respecto a las críticas que ha recibido su hija en Argentina.

"A mí no me molesta lo que puedan decir, cada persona sabe lo que es, cómo vino al mundo (...) Mira cuando las personas son conocidas (Marcelo) no puede estar saliendo todos los días, una sola vez calla la boca", sostuvo la madre de la modelo en un inicio.

Sin embargo, parchó a Brunella Horna para no continuar respondiendo interrogantes acerca de la polémica entre su hija y Yainina Latorre en Argentina. "Yo prefiero no hablar de esas cosas porque a mi me invitaron por el Día de la Madre", respondió tajante evitando que las conductoras continúen preguntando sobre Milett Figueroa.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en escapadita romántica

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli realizaron un viaje el pasado fin de semana a Mendoza. Durante su estancia, la pareja disfrutó de unos días románticos en la región vinícola, explorando los impresionantes paisajes y visitando bodegas. Además, se hospedaron en el lujoso Cavas Wine Lodge, un hotel situado en las faldas de los Andes. Este establecimiento, descrito como una finca de estilo colonial español dedicada a la cultura del vino, ofrece una experiencia exclusiva según su página web oficial.

En ese sentido, la modelo peruana no desaprovechó el momento para compartirlo con sus seguidores en redes sociales. De esta forma, deja de lado todos los rumores sobre una presunta crisis en su relación amorosa, ya que se lucieron más enamorados que nunca durante su viaje.

"Gracias Mendoza por estos días maravillosos juntos", escribió Milett Figueroa en sus redes sociales mientras se mostraba al lado de a quien ella considera 'el amor de su vida', Marcelo Tinelli.