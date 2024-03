Doña Peta agradece el recibimiento de los hinchas tras el debut de Paolo Guerrero: "Vendrán muchos goles"

Doña Peta mostró su alegría durante el primer partido de Paolo Guerrero con el equipo de la Universidad César Vallejo. La madre del futbolista viajó a Trujillo el fin de semana para estar presente en el debut de su hijo en la Liga 1 peruana. Luego de la polémica entorno al fichaje del 'Depredador' y las amenazas que había recibido, llegaron a un acuerdo y el fin de semana se dio el primer partido del delantero nacional con el equipo de Richard Acuña en el cual anotó un gol en menos de 3 minutos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Doña Peta feliz por debut de Paolo Guerrero

La madre de Paolo Guerrero ha demostrado estar siempre atenta a su hijo, acompañándolo cada vez que juega en Perú. Ahora que el futbolista está en Trujillo, es probable que veamos a Doña Peta con más frecuencia en el estadio. Ante ello, tuvo palabras de agradecimiento para todo el público de Trujillo, pues mostraron el respaldo que necesitaba el 'Depredador'. Incluso, la madre de Paolo Guerrero se animó a pronosticar que habrá más goles en la actual temporada de la Liga 1.

"(¿Cómo se siente en Trujillo?) Bien, muy bien. Muchas gracias a toda la gente de Trujillo (...) Muchos saludos a toda la gente de Trujillo, se pasaron (¿Qué le pareció el partido?) Así es. Vendrán muchos más", sostuvo. Paolo Guerrero necesitó solo dos minutos para anotar su primer gol vistiendo la camiseta de la Universidad César Vallejo. 'El Depredador' mostró una definición impecable tras recibir un pase de Mena, abriendo el marcador para la UCV contra Cusco FC.

El Depredador molesto con el arbitraje del partido

Paolo Guerrero mostró su insatisfacción después de su primer partido en la Liga 1. El delantero de la Universidad César Vallejo expresó su descontento con las decisiones arbitrales al finalizar el encuentro contra Cusco FC. "Un poco indignado con el arbitraje. Ese equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Luego me pisan y el árbitro no revisa el VAR", reclamó.

Además, Paolo Guerrero expresó su esperanza de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) intervenga, ya que consideró que el desempeño del árbitro fue poco justo. "Espero que la FPF tome cartas en el asunto con este árbitro, porque no es posible que el fútbol sea así. Es un atraso para el fútbol peruano", sentenció el máximo goleador de la selección.