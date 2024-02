"Dos chicas le mandan videos": Karen Schwarz reveló que dos mujeres acosan a Ezio Oliva con videos íntimos

Karen Schwarz hizo una aparición en 'América Hoy' para abordar el tema de la deshonestidad y la infidelidad en una relación, y terminó exponiendo a dos mujeres en directo. Según lo revelado por la modelo, dos mujeres le envían contenido íntimo a Ezio Oliva, y ella lo sabe porque él mismo se lo ha confesado. En ese sentido, la recordada presentadora de televisión decidió parchar a estas dos misteriosas mujeres. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karen Schwarz revela que mujeres acosan a Ezio Oliva

"Ezio y yo somos patas y amigos. Es más, creo que lo he comentado, hay dos flacas puntuales en Instagram que no tienen cara, pero le mandan unos videos que no lo puedo decir por la hora", inició diciendo. Esta situación dejó a las presentadoras del programa matutino sorprendidas, y Joselito Carrera le preguntó si esas dos mujeres son del mundo del espectáculo. Karen afirmó que no son figuras conocidas en la farándula local.

"No (no son del medio), Ezio me dice 'amor, mira', hay confianza. Yo siempre he dicho algo, si yo ando con temor de mi pareja, para qué estoy con él. Si él quiere estar conmigo es una decisión; ahora, si él mete la pata, perdemos una familia", acotó.

Ezio Oliva habló sobre la infidelidad

Karen Schwarz está disfrutando de un momento familiar feliz con sus dos hijas y su esposo, Ezio Oliva, quien recientemente concedió una entrevista al canal de YouTube de Renzo Schuller. Durante la entrevista, el cantante discutió la posibilidad de ser infiel a la modelo.

"El día que de verdad la cagu... y que, lamentablemente, esté pasando por una crisis con mi esposa. O que haya pasado algo con Karen, o conmigo... Ese día tendré los... bien puestos y les diré: 'Sí, la cagu..., discúlpenme'. Y ahí termina porque la gente no es quién para preguntar por qué se perdonaron, tú no sabes lo que está pasando en la relación en ese momento", dijo el músico.