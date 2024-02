¿Dos mujeres un camino? "Te di la oportunidad, perr*", Pamela López explota contra Pamela Franco

Pamela López explotó contra Pamela Franco luego de descubrir que habían llamado a su esposo a altas horas de la madrugada, no solo Pamela sino también su mejor amiga Vanessa Pumarica.

La todavía esposa de Christian Cueva reveló a través del programa de Magaly Medina audios y conversaciones entre el jugador y Pamela Franco que dejaría al descubierto una misteriosa amistad.

Se desata la guerra

Pamela López quiso desenmascarar a Pamela Franco quien negó conocer a Christian Cueva, es por ello que López le facilitó a Magaly pruebas donde demostrarían lo contrario.

En las pruebas se puede apreciar como Pamela llama a Franco desde el celular de Cueva para pedirle explicaciones de donde conoce a su esposo y si dice que no lo conoce porque motivo hablan por WhatsApp como si ya existiera confianzas de por medio.

Ante la insistencia de López, Franco solo negaba que sea amiga de Cueva, para que luego dijera que conoce al jugador como todo el mundo lo conoce, versión que evidentemente Pamela López no creería.

Cabe resaltar que Pamela López le tendió una trampa a la expareja de Christian Domínguez para que responda la llamada, ya que uso el teléfono de Cueva y a las 5.30 de la mañana le envió un mensaje diciendo que la iba a llamar.

Es así que la cantante de cumbia respondió el teléfono y al terminar la llamada la esposa del futbolista le increpó: "No entiendo, si no lo conoces porque le respondes de esa manera (...) Somos grandes, somos madres de familia (...) Dime de donde conoces a tu esposo, así de simple (...) tranquila, te di la oportunidad de que me lo puedas decir, listo... ¡perr*!

Christian Cueva transfirió dinero a Pamela Franco

Las calientitas en "Chollywood" no dejan de aparecer. Si Magaly Medina había remecido toda la farándula la semana pasada, esta no podía ser la excepción. Ni bien empezó su programa, soltó la bomba y la verdad sobre el término de la relación entre Pamela López y Christian Cueva.

Según comentó la "Urraca", la esposa del jugador descubrió unas llamadas y hasta una transferencia hacia Pamela Franco, lo cual desencadenó todo lo que ya conocemos. Sin embargo, ayer por la noche, se destaparon datos totalmente inéditos, los cuales comienzan porque Pamela López para encarar a Pamela Franco.

La cumbiambera negó en todo momento conocer al futbolista, sin embargo, Pamela López fue más allá y le recriminó por una transferencia. "Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (...) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles", se le escucha decir muy ofuscada.

Así es, tal cual lo estás leyendo. Pamela López descubrió que Christian Cueva depositó 280 soles a Pamela Franco el ¡31 de enero de este año! Es decir, dos días después del ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada.