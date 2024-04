Dr. Fong recibe nueva denuncia tras realizar una lipoescultura: "Me quedó un bulto en la espalda"

El último viernes, en el programa "Dilo Fuerte" conducido por Lady Guillén, se dio a conocer una nueva acusación contra el doctor Fong. Esta denuncia surgió tras el trágico fallecimiento de la Muñequita Milly, quien había pasado por una liposucción realizada por este médico, que ha generado mucha controversia.

La presentadora de Panamericana Televisión mencionó que una mujer contactó al productor periodístico del programa para denunciar al cirujano por presunta mala praxis, pero después se retractó y decidió no participar en la emisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nueva denuncia contra el Dr. Fong

El doctor Víctor Barriga Fong se encuentra en medio de una controversia después del fallecimiento de la cantante folclórica "Muñequita Milly", quien presuntamente murió debido a una mala práctica médica tras someterse a una liposucción que resultó en una infección generalizada debido a una perforación en los intestinos.

La situación legal del Dr. Fong se vuelve más complicada, ya que su paradero aún es desconocido y una nueva denuncia ha surgido en el programa Dilo Fuerte. Una joven acusó al médico por una posible negligencia médica, aunque curiosamente no se presentó en el programa para discutir su caso. En lugar de eso, envió grabaciones de audio en las que menciona que la lipoescultura realizada por el Dr. Fong le dejó un bulto en la parte baja de la espalda.

"El doctor me operó mal y él me volvió a operar para arreglar lo que hizo mal, pero siguió mal. Me hizo una lipoescultura y me quedó atrás un bulto en la parte baja de la espalda y ese bulto él me lo volvió a operar a costo cero porque era un error de él [...] el doctor me hizo la operación para operar y no se arregló", se oye en el audio.

No entrega comprobantes de pago

Aunque la persona que presentó la denuncia no estuvo presente en nuestro programa, su abogado, Brigham Young Zuzunaga, sí asistió. Durante su intervención, reveló que el doctor Fong no proporciona recibos de pago por los procedimientos quirúrgicos que lleva a cabo.

"Es algo que no se está mencionando en los medios, el doctor Fong nunca entrega comprobantes de pago por las cirugías que practica. Ella (la denunciante) me dice que le está exigiendo los comprobantes de pago ( al Dr. Fong), porque los necesita para tomar cualquier tipo de acción [...] luego me dice que le han dado los comprobantes de pago pero tienen la fecha de ayer y no figura el monto exacto del total que yo le he pagado", señaló.