¡Drama de infidelidades! Christian Cueva engañó a Pamela Franco con conocida modelo peruana

En un capítulo lleno de revelaciones explosivas, Pamela Franco no solo confirmó su romance con Christian Cueva. Sino que también se reveló que el futbolista estaba involucrado con una conocida modelo peruana, según la exintegrante de Alma Bella, Estrella Bereche.

La historia que parecía ser solo entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López, ahora toma un nuevo giro con la revelación de Estrella Bereche. Según la cantante, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva terminó cuando ella descubrió que el futbolista la engañaba con una reconocida modelo peruana.

¿Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco?

El escándalo tomó una nueva dimensión con las declaraciones de Estrella Bereche, exintegrante de Alma Bella. Según Bereche, Christian Cueva estuvo relacionado a otras modelos y no solo con Pamela Franco.

"Yo si llegué a compartir esos momentos con ella, cuando le llegaban fotos con otras modelos, otras personas del medio", declaró para Estrella Bereche para "América Hoy".

Estrella manifestó que escuchó rumores de que Cueva estaba con otras mujeres, pero solo vio pruebas de una. Estrella se negó a revelar su nombre y solo dejó como pista que se trata de una modelo que era conocida en el 2018.

"En realidad yo sólo he visto uno, se han escuchado de muchas pero yo se lo he visto a una persona que ella me mostró (...) No te voy a decir quién es porque no quiero meterme en problemas, pero era una modelo peruana", concluyó.

Pamela Franco lo confesó en su entrevista: "Me enteré de que no era solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis... No era mi novela. Me empiezo a alejar cuando me doy cuenta de que no era yo, era la cuarta, la quinta, la sexta... Entonces comprendí que no era lo que yo quería".

De esta manera, Estrella Bereche confirmó Pamela Franco dejó a Christian Cueva después de descubrir que él la engañaba con una reconocida modelo peruana.

Yolanda Medina mande mensaje a Pamela López

La líder de Alma Bella, Yolanda Medina, también se pronunció en medio del escándalo, confirmando que conocía la relación clandestina entre Christian Cueva y Pamela Franco. Medina aprovechó para pedir perdón públicamente a Pamela López y dejar claro que la amante que busca no es Pamela Franco.

Con cada revelación, este triángulo amoroso sigue sumando capítulos llenos de drama y traición. El público queda expectante ante lo que vendrá a continuación en esta historia que ha capturado la atención de todos. Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto.