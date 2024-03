Ducelia Echevarría marca distancia de galanes tras ampay con hombre casado: "Estoy empoderada"

Ducelia Echevarría expresó que ha desarrollado una mayor desconfianza hacia los hombres luego de ser captada en actitudes cariñosas con un hombre casado sin saberlo. Además, mencionó su satisfacción en la conducción de 'Préndete', aunque inicialmente Karla Tarazona fue crítica con ella. Por tal motivo, reveló que ahora se siente más fuerte y empoderada, pues está centrada totalmente en su trabajo. En ese sentido, aseguró que cerrará las puertas al amor por un tiempo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Marca distancia del amor

La conductora de 'Préndete' se animó a contar que está actualmente centrada en sus labores profesionales y que ha decidido cerrar las puertas del amor por el momento luego de su ampay con un hombre casado. Recordemos que luego de este escándalo, Ducelia Echevarría fue criticada por la prensa nacional y es precisamente por ello que ahora desconfía de los galanes que se le acerquen.

"Estoy mucho más tranquila y, de hecho, estoy fuerte, empoderada y decidida a estar enfocada en mí, en mi niña que es lo importante, y seguir creciendo y avanzando con muchos proyectos que tengo, que poco a poco irán conociendo", sostuvo.

"Sí, tremendamente. A partir de ahora, como lo dije, 'si me estás viendo y quieres acercarte, ni te acerques', ja, ja, ja, porque hoy por hoy quiero dedicarme a mí, a mi hijita. Creo que en estos tiempos uno no sabe qué pueda pasar de la noche a la mañana y lo más importante es la familia, la gente que nos quiere, que queremos y tenemos alrededor", reveló sobre la desconfianza que siente hacia los hombres.

¿Cómo se lleva con Karla Tarazona?

Ahora que la modelo es la nueva conductora de 'Préndete' junto a la popular Karla Tarazona, se animó a contar cómo es la experiencia de trabajar al lado de ella. Cabe resaltar que es la primera vez en la que Ducelia comparte un espacio con Karla Tarazona. Ante ello, sostuvo que la conductora tiene el mismo carácter fuerte que ella y ha sabido empatizar desde que ingresó al programa.

"A Karla ya la conocía de antes, pero esta es la primera vez que compartimos un set. Ella fue la que me motivaba y me incentivaba porque tiene carácter fuerte también como yo. Y al principio me 'daba con palo', pero ahí aprendí, a 'cocachos aprendí' y ahora me está yendo bien, gracias también a todo el apoyo de la producción.