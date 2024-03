"El amor de mi vida": Yarita Lizeth no hace caso a los comentarios y dedica romántico mensaje a su esposo

La joven Yarita Lizeth es una artista de la música andina que ha conquistado a todo el Perú y a nivel internacional. Muchos seguidores creían que la cantante no pasaba un buen momento en su relación, pero ella confirmó que se encuentra muy feliz al lado de su esposo Patric Lundberg.

¡Yarita se luce enamorada!

Yarita Lizeth es una querida artista de la música peruana que ha encantado al público con sus exitosas canciones. La joven ha conquistado a todos sus fanáticos por su talento musical, el gran sentimiento que le pone y su carisma en el escenario. Además, siempre muestra su apoyo a sus fanáticos cuando lo necesitan.

Hace varios meses, Yarita se casó con su pareja Patrick Lundberg en Suecia para la sorpresa de todos sus seguidores. La cantante de música andina se mostró muy feliz y enamorada, aunque su esposo no vive con ella en Perú, pero la visita regularmente.

En un concierto en San Valentín, la joven artista se encontraba por interpretar el tema "No Vas a Cambiar", cuando mencionó que ella aún se encontraba soltera. Estas palabras generó mucha controversia entre sus fans, quienes señalaron que habría pasado un engaño o que se estaría divorciando.

Esta noticia fue descartada por Yarita Lizeth, quien publicó en sus redes sociales una foto con su esposo donde comentaban que inventaban historias. Ahora, la cantante volvió a realizar otra publicación donde comenta lo enamorada que se siente por Patric Lundberg.

"Eres el amor de mi vida, me encanta tu mirada, su sonrisa, tu manera de ser, tan tierno y amoroso. Me fascina tu paciencia, contigo pierdo la noción del tiempo, prácticamente me olvido de todo. Soy inmensamente feliz. ¡Eres mi complemento!", escribió la artista Yarita Lizeth en sus redes sociales.

Muchos de sus seguidores comentaron que la cantante habría perdonado a su esposo Patric. Otros creen que solo fue parte del show todo lo sucedido sobre su soltería. Finalmente, muchos seguidores siguen apoyando la decisión de la cantante Yarita Lizeth sobre su relación con Patric Lundberg.

La carrera musical de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: 'Corta Venas', 'No Vas a Cambiar', 'Mis Cuernos', 'Solo Tú', 'Amor No Correspondido', 'Amigo', 'Nunca me Dejes Cholito', entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país.