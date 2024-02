El amorío secreto de Pamela Franco y Christian Cueva al descubierto. ¿Cómo comenzó su romance?

En un momento digno de telenovela, Pamela Franco ha contado todo sobre su relación secreta con Christian Cueva. La cantante, en medio de lágrimas y arrepentimiento, se sinceró en "Mande Quien Mande", dejando al descubierto una historia de amor que nadie esperaba. Pero, ¿cómo inició este amorío? La misma Pamela Franco lo cuenta.

¿Cómo inició el romance entre Pamela Franco y Christian Cueva?

Todo comenzó en 2018, un año complicado para Pamela después de una ruptura. Fue entonces cuando conoció a Christian Cueva, quien ya estaba casado con Pamela López. En una entrevista llena de detalles, Pamela llamó a la relación clandestina como "la peor decisión de mi vida" y se confesó.

Pamela Franco compartió cómo se conocieron: "Lo conocí en el año 2018 porque a través de una persona él quería conocerme y yo no aceptaba porque yo tenía otra relación. Mi relación termina mal y justo días después yo lo conozco a él".

Franco explicó que su primer encuentro con Cueva fue en una reunión social, donde él estaba aún casado y con dos hijos. Aunque ella no tenía intenciones, se dejó llevar por la situación: "Simplemente quise relajarme y divertirme. Estuvimos algunas personas, compartimos y a partir de eso tuvimos contacto por WhatsApp".

La relación comenzó como una aparente amista. "Es una persona graciosa, chistosa... Así como jugando seguíamos conversando". Al parecer todo comenzó no de la manera más inocente, pero tampoco con muchas intenciones de por medio. Pamela sabía de la familia de Cueva pero afirmó: "No conversamos de temas familiares".

Entonces, María Pía Copello, quien la entrevistaba en MQM, le dice: "Todo comienza como una especie de amistad, pero tú te das cuenta que él te quería conocer a otro nivel, tenía otras intenciones". Y ella lo acepta: "Sí, porque cuando me hablaba con doble sentido y sin pensarlo entré en ese juego".

Finalmente admite que tuvo una relación sentimental con Christian Cueva. "Sí, tuve una relación con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, te lo repito, pero fue en idas y vueltas", señaló. Lo complicado, según dijo Franco, era en parte por su familia, pero más porque decía una cosa y hacia otra.

El fin de la relación clandestina

La revelación de una relación amorosa con Cueva en 2018 tomó por sorpresa a todos los seguidores de la farándula, pero eso no fue todo. Pamela Franco reveló por qué se alejó del futbolista. Ella no había sido la única amante.

La cantante, madre en la actualidad, reflexionó sobre su pasado y asumió la responsabilidad de sus acciones: "Es algo que me avergüenza absolutamente, lo he llevado cargando todo este tiempo, muchos años. No me había soltado por completo".

"Esta mochila lo llevo cargando hasta en la relación con Christian y él lo sabe. Acepto mi error, hace muchos años cometí la peor decisión de mi vida. No me justifico y lo acepto. También sé que hubo personas lastimadas", acotó Pamela.

En medio del escándalo, Pamela Franco pidió perdón a Pamela López: "Que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento. Uno en ese momento no mide las decisiones de sus actos, de sus decisiones. La verdad es que nada es justificable para un acto de esa magnitud".

Esta bomba de amor y arrepentimiento ha dejado a todos en shock, convirtiéndose en el nuevo capítulo que nadie vio venir en el drama de la farándula de las Pamelas y los Christians.