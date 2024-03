¿El canto no le funcionó? Micheille Soifer anuncia nuevo emprendimiento textil

Micheille Soifer no se queda de brazos cruzados y a pesar de tener un trabajo estable en Esto es guerra y le den una carrera musical la modelo ha decidido invertir en el rubro textil donde espera tener buena acogida por su público.

La chica reality siempre ha demostrado ser una mujer punche que no se queda de brazos cruzados y siempre busca superarse a diario por lo que esta noticia ha sido muy bien recibida por sus fanáticos quienes han sido los primeros en apoyar a la cantante en cumplir este nuevo objetivo en su vida.

Nuevo negocio

Micheille Soifer ha sorprendido al revelar que se ha convertido en una empresaria en el rubro textil de gamarra Y es que la cantante ha lanzado una nueva marca de ropa que será de gusto de su público Y que además ofrecerá precios accesibles para que todos puedan gozar de sus prendas.

Este negocio lleva por nombre 'Juliette' y se ha inaugurado este primero de marzo en la galería 'El Encanto' ubicada en la cuadra 4 del emporio de La Victoria.

Nuevo negocio de Micheille

Según la artista el nombre de 'Juliette' lo eligió debido a que se inspiró en una calle Europea la cual le dejó encantada incluso aseveró que este nombre será el que lleve su primera hija pues es muy especial para ella.

"Estoy muy emocionada y contenta porque este es un sueño que se va cumpliendo gamarra es un lugar excelente para los emprendedores así que estamos aquí para ofrecer al público precios accesibles", dijo la intérprete del 'Bombón asesino'.

A pesar de que va a ingresar a este gran mercado textil y competir con otras marcas la artista recalcó que su carrera musical sigue en pie y que se seguirá esforzando por hacer mucho más música para el deleite de sus fanáticos.

La acusan de alcahueta

En una entrevista para un medio local, Jeicy Pérez se despachó con todo en contra de Chris Soifer. El cantante reveló que su expareja sí mantuvo una relación con Christian Cueva y además la calificó de "mitómana" por revelar que su relación con "Aladino" fue antes de que él formara una familia con Pamela López.

Asimismo, dejó a Chris Soifer como una persona interesada, ya que según revela Jeyci Pérez, a la hermana de Micheille Soifer solo le interesaba la plata de Christian Cueva. Incluso confesó que el dinero que le daba el futbolista a su expareja alcanzaba para cubrir las necesidades de ambos en la relación.

"En ese entonces, ella estaba conmigo y con él al mismo tiempo. Yo era la pareja que mostraba al público, la carátula, y Cueva para el gasto, porque lo que le dio (dinero) nos cubría a los dos", dijo Jeyci para un medio de comunicación.

"Ella me decía que lo que quería era 'sangrarlo', que no estaba a su nivel. Ella quería la plata porque, en ese momento, no estaba trabajando", declaró el cantante.