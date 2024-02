"Él me tocaba": La hija de Leslie Moscoso detalló el acoso que sufría desde los 12 años a manos de José Cortez

Leslie Moscoso y su hija, Mayle Moscoso, aparecieron el miércoles en el programa de Magaly Medina para exponer la seria denuncia que la joven presentó contra su ex padrastro, José Cortez, por presuntos actos de abuso sexual. Ella expresó con total valentía los duros momentos que vivió a manos de la expareja de su madre. Incluso, detalló que no sabía cómo actuar y que sentía mucho miedo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mayle Moscoso reveló el calvario que vivió con José Cortez

Leslie Moscoso relató que presentó una denuncia contra su expareja por amenazas de muerte. Durante la investigación, las autoridades entrevistaron a su hija, quien ya es mayor de edad, y ella reveló los abusos que sufrió en los últimos cinco años. En ese sentido, Mayle Moscoso contó el calvario que vivió con la expareja de su madre, quien fue acusado de tocamientos indebidos. Ahora, es la propia hija de la actriz cómica, quien con mucha valentía reveló los detalles de estos duros momentos en su vida.

"Empezó a tocarme la espalda y de ahí bajó a mis senos... mi mamá no estaba en la casa, él me decía, hijita vente siéntate acá en mis rodillas, él me tocaba la espalda, la cintura y me decía 'te parece si te compro tu iPhone a cambio de que esto quede entre nosotros'. Yo acepté", reveló en un primer momento para Magaly Medina. De igual forma, con la voz entrecortada, la hija de la actriz cómica tuvo el valor de contar este terrible momento en su vida ante las cámaras.

Además contó que en uno de los cumpleaños de Leslie Moscoso, José Cortez se propasó con ella. "Yo tenía 14 años, los dos salieron, hice dormir a mi hermano en la cama de mi mamá, sentí que él se echó al medio, le tocó la espalda y luego pasó a mis senos, quiso bajarme el pantalón y le saqué el brazo, me fui corriendo a mi cuarto y me encerré ahí", reveló Mayle Moscoso.

"Me sentía culpable"

Por otro lado, detalló que producto de los tocamientos indebidos que sufría por parte de su ex padrastro, ella llegó a sentirse culpable. Debido a su corta edad en ese momento, la joven reveló lo siguiente: "Yo me sentía culpable de atraerle, incluso llegué a tomar pastillas para la ansiedad a escondidas de mi mamá. Eso me hizo más fuerte", reveló para el programa de la urraca.

Además, contó que en octubre de 2023, cuando José Cortez se había peleado con su madre, la acosó durante la madrugada. "Se echó en el mueble, me tocaba y me tocaba la puerta", narró. Por su parte, Leslie Moscoso aseguró que se siente culpable de lo que le pasó a su hija porque hizo ingresar al sujeto a su casa. "Quise reventarle la cabeza con una botella de cerveza que había en la mesa", contó entre lágrimas.