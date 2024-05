¡El poder del amor verdadero! Brunella Horna SORPRENDE con respuesta sobre tener otro hijo con Richard Acuña

¡El amor, el amor! Brunella Horna vive una feliz relación con Richard Acuña y fruto de su amor tienen un bebé de solo meses de nacido. Pese a que muchos han querido "bajarse" su romance, ambos se han mostrado más firmes y sólidos que nunca en todo momento, por lo que las especulaciones ahora giran en torno a un posible agrandamiento de la familia. En esa línea, la conductora de "América Hoy" sorprendió al hablar sobre este tema y confesó la verdad sobre si ha pensado en tener otro hijo con su esposo. ¿Se viene un nuevo heredero?

¿Brunella Horna quiere tener otro hijo con Richard Acuña?

Luego de varios años de relación, Brunella Horna logró tener su primer hijo con Richard Acuña hace algunos meses. Este bebé es fruto del gran amor que se tiene la popular parejita, la cual, pese a todas las críticas iniciales, se ha sabido acentuar como una de las más sólidas en el mundo de "Chollywood".

Por ello, muchos usuarios en redes se animaron a especular sobre la posibilidad de un nuevo hijo para la popular parejita. La felicidad que irradian en las distintas plataformas sociales da a notar la excelente relación que tienen, por lo que no sería descabellado pensar en que podrían agrandar la familia.

En esta línea, Brunella Horna sorprendió al hablar sobre este tema en "América Hoy". La popular "Bubu" se animó a contestar si tendría otro hijo con su pareja, sin embargo, para desilusión de sus seguidores, esto no pasa por su cabeza, por lo menos en esta oportunidad y ella lo explica así.

"Mi espalda ya no la siento, la siento rota en mil pedazos. Me ha tocado un bebito al que le cuesta mucho dormir, pero ahí estamos Richard y yo dándonos la mano en la madrugada. Pensar en otro bebé por ahora, no hay forma", fueron sus declaraciones para el programa que conduce.

No fue nada fácil

En agosto del año pasado, Brunella Horna lucía su pancita en "América Hoy". En el programa que conduce junto a Ethel Pozo y Janet Barboza, la popular "Bubu" contó algunos detalles de su embarazo en el temido "confesionario".

"Estoy demasiado feliz. Fue un bebé muy esperado, muy soñado la verdad. Yo no salía embarazada rápido. Nosotros (Richard Acuña y ella) queríamos encargar al bebé, pero no se daba", empezó diciendo Brunella Horna.

Sobre el tiempo de espera para poder salir embarazada, ella sorprendió a más de uno con su revelación. Según contó la ex de Renzo Costa, veía lejana la posibilidad de quedar embarazada, pero no se le daba el "milagrito".

"Aproximadamente nos demoramos varios meses, como un año para salir embarazada. Muchas veces venía al canal con los ojos rojos porque me daban malas noticias y todo. No se podía, pero los tiempos de Dios son perfectos y este bebé llega en el momento justo", añadió Brunella Horna. ¿Le pasará lo mismo si decide tener otro hijo con Richard Acuña?