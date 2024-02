¡Emocionado! El hijo de Pedro Suárez Vértiz agradeció el cariño del público durante concierto homenaje

Tomás Suárez, hijo menor del recordado rockero Pedro Suárez Vértiz afirmó que se sintió emocionado y feliz tras haber participado del homenaje a su padre en el estadio San Marcos, pues tocó los teclados como parte de la agrupación Arena Hash. En dicho show participó junto a su hermana María José (Majo), Patricio Suárez Vértiz y Arturo Pomar Jr. Incluso, afirmó que no descarta seguir los pasos de su padre en la música. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tomás Suárez Vértiz agradecido con el público

El hijo menor de Pedro Suárez Vértiz participó del concierto homenaje de su padre, quien recientemente falleció. No obstante, sigue vivo en el corazón de muchos peruanos y su música seguirá sonando por muchos años más. Ante ello, Tomás Suárez Vértiz se mostró muy emocionado por el amor y apoyo que ha recibido su padre. "Ha sido una noche soñada, nunca había tocado en un escenario tan grande pero salió bien. Agradezco al público por su cariño, siempre me dicen que mi papá era correcto, era humilde y cada día y compruebo que mi papá es el amigo de todo el Perú", dijo emocionado Tomás.

Luego, contó que su padre le enseñó a tocar el piano y aún no decide si seguirá sus pasos en la música. "Me enseño a tocar el piano, siempre veía en la casa una caja de madera y un día la abrió, vi todas las teclas y me enseñó a tocas las notas graves, ahí empezó mi amor por la música. El piano es lo mio, la guitarra es mi instrumento frustrado. Luego, mi papá me puso en clases de canto y me obligó a ir al coro en el colegio; así que he aprendido algo. Me encanta la música, no sé si me vaya a dedicar a eso, es mi pasión, la prefiero antes que al fútbol", agregó el hijo de Pedro Suárez Vértiz.

Más de 30 mil personas en el concierto

El estadio San Marcos albergó a más de 30 mil almas para recordar a Pedro Suárez Vértiz. En ese sentido, artistas de todos los géneros participaron, y el cierre fue con Arena Hash donde Tomás y Majo, hijos del rockero nacional, participaron del show junto a su tío Patricio y Arturo Pomar Jr.

Fue una emotiva jornada musical que duró más de ocho horas, y donde Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez Vértiz se abrazó con sus hijos para agradecer el cariño y reconocimiento a la carrera de su esposo. "Estoy feliz y agradecida por todo el cariño que le está mostrando a Pedro, aquí junto a mis hijos estamos orgullosos", señaló al finalizar el show.