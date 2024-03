¡Emotivo gesto! Alejandra Baigorria y Said Palao se preparan para convertirse padres

Alejandra Baigorria reveló un tierno momento sobre su relación con Said Palao. La pareja del momento, que ya tiene planes de boda, nos dejó suspirando con una escena que nos hace pensar que están más cerca de ser papás de lo que imaginamos. Pero, ¿será todo color de rosa?

Alejandra Baigorria y Said Palao se preparan para convertirse en padres

La Rubia de Gamarra y Said Palao están en la nube nuevamente, ahora planeando su boda, que podría ser el evento del año, e incluso podríamos verla por televisión. Pero eso no es todo; parece que Alejandra y Said también están pensando en agrandar la familia. ¡Qué emoción!

En una escena que nos derrite el corazón, Alejandra y Said compartieron detalles que nos hacen pensar que la cigüeña está en camino o está en planes. La empresaria, emocionada con la idea de tener mellizos, reveló que están "preparándose" para la llegada de su bebé.

En una foto reciente, vimos a Said Palao disfrutando de la compañía de una pequeña bebé, posiblemente parte de su familia. Alejandra, romántica y emocionada, comentó sobre la escena: "Amor, estás practicando. Te cae bien con Antonella. Mamacita, está con el tío Said. Le has gustado, amor, muévela muévela". Una escena que nos hace soñar con su futuro.

La pareja también compartió una dulce fotografía besando la frente de la pequeña, dándonos un adelanto de lo que podríamos esperar si deciden dar el paso hacia la paternidad. ¿Será que Alejandra Baigorria y Said Palao pronto formarán su propia familia?

¿Alejandra duda de casarse con Said?

A pesar de este adelanto encantador, Alejandra Baigorria aclaró en una entrevista que, aunque la idea de ser padres los emociona, no tienen prisa y prefieren centrarse primero en su boda. Una manera linda de disfrutar cada etapa de su amor.

Pero, como en toda buena telenovela de farándula, siempre hay un toque de drama. Alejandra, al ser preguntada sobre la fidelidad de Said Palao, sorprendió con respuestas sinceras.

"Simplemente uno debe tener la madurez suficiente y estar preparado para cualquier cosa (...) Si no me caso, no me caso. Pero hoy me caso, estoy con mi anillo, estoy comprometida, estoy bien con mi novio, mañana no sé", confesó la Rubia de Gamarra.

Los fanáticos de la pareja están ansiosos por descubrir qué les depara el futuro, especialmente después de las declaraciones de Alejandra Baigorria. Estaremos al tanto de cada detalle de esta historia de amor que nos tiene a todos pegados al asiento. ¡Hasta la próxima!