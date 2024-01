¡Emotivo homenaje a Pedro Suárez Vértiz! Así fue la misa del primer mes de fallecido del músico [VIDEO]

Una misa llena de emociones se vivió en la iglesia Virgen de Fátima, en Miraflores, donde familiares, amigos y fans se reunieron para recordar a Pedro Suárez-Vértiz, el genial cantante peruano que nos dejó hace un mes. Un homenaje lleno de música y amor que tocó el corazón de todos los presentes.

Un mes sin Pedro Suárez Vértiz, pero con su música en el alma

En este encuentro tan especial, Cynthia Martínez, viuda de Pedro, junto a su hijo, se despidió con palabras llenas de gratitud: "Gracias por estar aquí en este momento tan especial. Pedro siempre estará en nuestros corazones". Las lágrimas y los aplausos sellaron un adiós lleno de cariño.

Melodías que no se olvidan. El hermano de Pedro, Patricio Suárez Vértiz, nos regaló el clásico "No pensé que era amor", mientras los asistentes se sumían en recuerdos de amores pasados. Luego, los hijos de Pedro, acompañados de su tío, entonaron "Me elevé", una canción que resonó en el corazón de todos los presentes.

Un padre recordado, un amigo celebrado. El padre Ángelo Costa, amigo cercano de Pedro, ofició la misa con palabras llenas de cariño y recuerdos: "Fue un honor para un amigo, para una persona importante. Se veía el amor que Pedro le tenía a su esposa Cynthia". Un testimonio que resaltó la fortaleza de un amor que perduró por 30 años.

Nina Mutal, amiga íntima de Pedro, compartió su sentir: "Fue una ceremonia hermosa. El padre Ángelo dijo exactamente lo que era Pedro. Todos nos emocionamos. Pedro es de todos los peruanos". Un recordatorio de la huella imborrable que dejó el artista en el corazón de su gente.

Un adiós que llegó con música y abrazos

Cynthia había anunciado la misa conmemorativa a través de sus redes, invitando a los fans a unirse al homenaje en la parroquia. La transmisión en vivo por YouTube permitió que aquellos que no pudieron asistir se unieran al tributo desde cualquier lugar.

Legado vivo. Días antes, Cynthia compartió un mensaje esperanzador: "La pena se está transformando, es increíble que se pueda diluir, es real, se diluye y siento que se está convirtiendo en amor". Una muestra de que el legado de Pedro Suárez-Vértiz sigue vivo en el amor y la música que dejó.

"Sí, bastante (me están sosteniendo), a mí, a Pedro y a mis hijos (...). Gracias a ustedes, gracias por apoyar a Pedro. Siempre lo veo a 'Peluchín' y es un amor con Pedro. Gracias por respetar", dijo Cynthia notoriamente conmovida, en diálogo con "Amor y Fuego".

Cabe precisar que a la misa asistieron personajes de la farándula como Marisol Aguirre, Celine Aguirre, Nina Mutal y Arturo Pomar Jr.

Este emotivo tributo a Pedro Suárez Vértiz dejó claro que su música y su esencia siguen vibrando en el corazón de sus fans. Un adiós lleno de gratitud, melodías inolvidables y el compromiso de mantener vivo el recuerdo de un ícono que marcó la música peruana. ¡Hasta siempre, Pedro!