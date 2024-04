¡Emotivo mensaje! Mario Irivarren se despidió de Katia Palma y Cristian Rivero: "Los voy a extrañar"

Mario Irivarren no dudó en usar sus plataformas digitales para dedicarle un emotivo mensaje a Katia Palma y a Cristian Rivero quienes compartieron la co conducción del programa reality 'Esto es Guerra'.

El popularmente conocido como 'Calavera coqueta' se puso sentimental tras la despedida de Katia y Cristian quienes lo acompañaron durante tres meses con sus ocurrencias y alegrías en el reality.

Emotiva despedida

Mario Irivarren no pasó por alto La despedida de Cristian Rivero y Katia Palma del programa de Esto es guerra tras haber compartido durante tres meses la conducción del reality y haberse llevado con ellos una linda experiencia.

Es por ello que el modelo no dudó en dedicarles una emotiva fotografía con un mensaje de despedida por el corto tiempo compartido que espera que pronto se repita.

"Fue un gusto trabajar con ustedes estos meses. Los vamos a extrañar", escribió el influencer en sus redes al lado de una fotografía donde luce él acompañado de Katia y Cristian.

Mario Irivarren se despide de Cristian y Katia

Todos los chicos del reality se mostraron agradecidos por el carisma que compartieron en el set tanto Katia como Cristian y se llevarán los mejores anécdotas de cada programa.

Cabe resaltar que Cristian Rivero se despidió del programa con la voz entrecortada ya que a pesar de no haber sido un ambiente en el que él estaba acostumbrado a trabajar confesó que se encariñó de los conductores y de los competidores quienes lo hicieron sentir en casa.

Los chicos reality esperan que está solamente sea un hasta luego y puedan volver a la conducción del reality para nuevamente provocar risas con la gran dinámica que muestran en pantalla.

Cristian Rivero y Katia Palma NO VAN MÁS en "Esto es Guerra"

Luego de tres meses de juegos y competencias, "Esto es Guerra" le dijo adiós a Katia Palma y Cristian Rivero. Ambos conductores habían llegado solo por una corta temporada de verano, por lo cual, tuvieron que dejar el reality de competencia en medio de la pena y tristeza de ellos, así como también de los competidores.

Fue Katia Palma la primera en tomar la palabra para poder agradecer a todas las personas con las que trabajo en el último trimestre. Para la actriz cómica, el cariño que sintió por parte del público fue totalmente abrumador, por lo cual se muestra más que contenta.

"Primero quiero agradecer al público que siempre está respaldando todas las locuras que hacemos. Gracias de verdad por el cariño sincero, también agradecer a la gente de "Pro TV" (...) evidentemente cómo no agradecer al corazón de este programa: "guerreros" y "combatientes". No me gusta llamarlos por equipos porque cada uno tiene algo especial para mí. Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes y por supuesto a mis amigos y compañeros. Renzo (Schuller) gracias, Johanna (San Miguel) gracias también por la acogida y esperemos que nos volvamos a encontrar", señaló Katia Palma.





El más emotivo fue Cristian Rivero, quien no pudo contener algunas lágrimas al dar su discurso de despedida. La pareja de Gianella Neyra señaló que se llevará el mejor recuerdo de todos los competidores, con quienes no solo compartió dentro del set, sino también fuera de él.