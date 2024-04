¡Emotivo! Néstor Villanueva le canta "las mañanitas" por TikTok a su hijo al no poder verlo en su cumpleaños

En el último programa de 'América Hoy' Néstor Villanueva reveló que tuvo que saludar a su hijo mediante sus redes sociales ya que no tiene posibilidad de contactarse con él para desearle un feliz cumpleaños.

Cabe recalcar que la ex pareja de Flor Polo ya va lejos de sus hijos más de un año debido a los problemas legales que tiene con la engreída de Susy Díaz.

Los extraña

Néstor Villanueva nuevamente hizo un llamado a la paz para que pueda finalmente reencontrarse con sus hijos a quien no veía hace más de un año a causa de las peleas legales que se iniciaron con Flor Polo.

El día de ayer fue el cumpleaños número 12 de su hijo mayor y el cantante de cumbia no pudo estar con él en una fecha tan especial ya que tiene una orden de restricción y no puede acercarse a sus hijos a menos de 200 m.

Es por ello que ante el impedimento que tiene de poder estar con sus engreídos usó su tik tok para cantarle a su hijo mayor la conocida canción "Las Mañanitas" como detalle para su engreído mayor quién tal vez en algún momento pueda ver a su padre en redes.

"Decirle a mi hijo que lo amo con todas mis fuerzas y que papá siempre lo tiene presente", dijo Villanueva.

Diversos usuarios lamentan la situación del cantante y esperan que pueda llegar a un acuerdo conciliador con Flor Polo por el bienestar de los más pequeños.

"Fuerza Néstor los hijos no tienen la culpa de los errores de los adultos", "Dios quiera los puedas volver a ver", "No pierdas la fe Néstor y ten paciencia", "Calma Néstor la vida da vueltas, pronto volverás con tus hijos", fueron algunos de los comentarios.

Néstor Villanueva fue víctima de robo en Los Olivos: Esta es la denuncia que presentó el cantante

Néstor Villanueva pasó por un momento desafortunado recientemente. Según él mismo contó, mientras hablaba por teléfono frente a su casa, en el condominio Parque de Los Olivos, un sujeto en moto se le acercó y le arrebató su celular. La inseguridad ciudadana al acecho, nuevamente.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en una zona concurrida. Villanueva explicó: "Fue como a las 11 de la mañana, mientras conversaba con una persona. De repente se apareció el sujeto y me arranchó el celular y se fue raudamente del lugar. Estaba acompañado de otro motorizado".





Cuando se le preguntó sobre su reacción en ese momento, el cantante confesó que se quedó "helado" y que no pudo hacer nada para evitar el robo. "No lo podía creer. Fue todo a plena luz del día, delante de varias personas que transitaban por el lugar. No tuve tiempo para reaccionar, porque el tipo se fue volando.", dijo.

Villanueva actuó con rapidez y fue directamente a la comisaría de Sol de Oro para presentar la denuncia. También tomó medidas para proteger su dinero, bloqueando todas sus tarjetas. Ahora, espera obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al ladrón.

A pesar del susto, Néstor Villanueva se siente aliviado de que no sufrió ningún daño físico. "Felizmente no me hicieron nada. Lo material se recupera", aseguró.