¿En busca del amor? Mavila Huertas revela que se descargó Tinder y quedó sorprendida

La conductora de noticias Mávila Huertas ofreció una entrevista para el programa de Magaly TV la firme los detalles de su vida personal y confesó estar por el momento soltera.

Como se sabe la comunicadora ha tenido mala suerte en el amor pese a ello todavía mantiene la esperanza de encontrar con el tiempo la persona que logre complementarla.

¿Desesperada por el amor?

Mávila Huertas recientemente ha dado de qué hablar luego de brindarle a Magaly Medina un reportaje sobre su vida personal inicialmente la comunicadora dejó ingresar a su domicilio a los 'Urracos' y hace algunos días la conductora llegó al set de la popular "Urraca" para contar algunos aspectos de su vida.

Es por ello que la profesional decidió sincerarse con Magali confesando que en algún momento decidió abrir la aplicación de Tinder para probar suerte en el amor.

La conductora de espectáculos le recordó a Mávila que de esta manera Carlos Galdós conoció a su esposa y puede que ella también tenga la misma suerte.

#magalymedina #television #politica #showperu ♬ sonido original - ShowPe @showpeoficial_ 😱 Mávila Huertas fue la reciente invitada de 'Magaly TV La Firme', ahí la periodista confesó a Magaly Medina que algunos políticos le han invitado a salir y que les ha parecido interesantes. Si bien no dio nombres, la mujer de prensa aseguró que estos políticos pertenecían a gobiernos anteriores. #mavilahuertas

"Tú sabes que yo abrí una cuenta en Tinder y la borré al toque... Me dio roche", dijo la periodista entre risas pues pensó que tendría buena suerte en el aplicativo.

Huertas reveló que se sorprendió con las coincidencias que tenía con otras personas y recalcó que ella estaba solucionada a conquistar a un hombre o a conocerlo a la antigua.

"Entré a tinder y empecé a recibir los match y a los 3 minutos mi hermano me dice 'tu estás coju... borra eso' y borré al toque la cuenta, entré en pánico", dijo Mávila.

Es así que la conductora aseveró que ella se las personas que prefiere primero conocer a la persona salir entablar una que otra conversación y evaluarse es el tipo de persona que ella quiere para su vida.

"Yo soy de las que cree en el método más tradicional, me gusta salir, hablar con gente, el contacto. Tengo amigos que me quieren presentar a alguien o gente que te dice para tomarse un café y explicarte más un proyecto de ley", agregó.

Finalmente, la periodista confesó que sí tiene pretendientes pero son del rubro político hasta el momento no ha descartado seguir saliendo con personas de este ámbito y esperen algún momento llegar a tener ese clic que la una a su príncipe azul.

"Hay políticos que me han invitado a salir y he salido con ellos, algunos interesantes. Del congreso no, gobiernos anteriores. Parece que me persiguen los exministros. Lo mío está en el Ejecutivo no en el Congreso", confesó Huertas.

Hasta el momento la periodista se encuentra tranquila enfocada en sus proyectos personales y considero que el amor llegará cuando ella menos se lo espere pese a ello ya descartó la posibilidad de ser madre por lo que espera que el hombre que decida compartir su vida con ella tenga los mismos objetivos para que juntos puedan formar un hogar.

Mávila Huertas 'destapa' la razón de su divorcio con Roberto Reátegui

En una entrevista explosiva con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", Mávila Huertas sacó a relucir los secretos detrás de su divorcio con Roberto Reátegui. La periodista asistió al set, reveló detalles inéditos de su pasada relación y cómo llegó a su fin.

La conductora de "Ocurre Ahora" no se guardó nada y soltó la verdad sobre su separación: "La relación era muy sólida, pero llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no, entonces sentía que mi reloj biológico se estaba acelerando; fueron momentos diferentes. Cuando ya estábamos afianzados, nos falló la comunicación y esa actitud de que no quisiera tener hijos me dolió. Y me alejé de él".

Confesó que como no había el mismo entusiasmo de tener hijos. Ella se resignó a no tenerlos y enfocarse en su trabajo. Hizo documentales y tenía que viajar mucho, lo que hizo que se alejase físicamente de él. Además, de lo emocional que estaban. "Y simplemente, se fue produciendo una distancia que se tornó insalvable para lo que debía ser un matrimonio", concluyó.

Por otro lado, Mávila reveló una anécdota de película sobre cómo le propuso matrimonio a Roberto después de un accidente de auto. "Oye, esto es una señal. Hemos sobrevivido, estamos peleados y acá estamos los dos hablando de nuevo. ¿Te quieres casar conmigo, Roberto?", le soltó. Y su respuesta fue shockeante.

"No hables cojud..", le respondió. "Le dije, Roberto, por favor, estoy en mi momento más emotivo, pensando que habíamos renacido juntos por una señal del destino", relató Huertas en medio de las risas.