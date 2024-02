¡En Puerto Rico! Daniela Darcourt orgullosa de representar al Perú en el Día Nacional de la Zalsa

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la salsa peruana. Cuenta con muchos grandes éxitos que suenan a nivel internacional. Ahora, la intérprete estará presente en el famoso Día Nacional de la Zalsa en Puerto Rico.

¡Daniela fuerte como la salsa!

En una entrevista en Puerto Rico, la cantante Daniela Darcourt se expresó sobre la salsa y cómo se identifica con ella. "Yo creo que al describir la salsa, me estoy describiendo a mí como persona, como mujer. La salsa tiene carácter, tiene fuerza, es calle", dijo.

Luego, comenta sobre una de las grandes figuras de la salsa: "En mi barrio al menos, se escuchaba mucho a Héctor y a Celia. Creo que la genialidad y la ingenuidad que tenía Celia al momento de subirse al escenario, de ser ella todo el tiempo, me abre paso y da pie a que yo sea como soy en escena".

"El tema de la calle y de la vivencia del corazón, que le ponía Héctor, dándole emociones a flor de piel a la gente, es algo que también lo tengo aquí en la cabeza y lo aplico. Lo trato de aplicar todo el tiempo", sigue contando la peruana Daniela Darcourt.

¡Se siente emocionada!

La joven artista comentó sentirse muy emocionada de formar parte del Día Nacional de la Zalsa en Puerto Rico. Este evento en la nación donde la salsa nació y floreció a su máximo con artistas reconocidos.

"Creo que el abrirse paso, el ser latinoamericana, el ahora estar en Puerto Rico, el celebrar 40 años de este festival tan importante para toda una nación, es un gran logro", añade Daniela Darcourt.

La peruana será la primera del país es pisar con gran fuerza este escenario. "Orgullosa de que el Perú esté en la casa, que traiga la voz de mis compañeras que hacen lo suyo y lo propio allá. La voz de cualquier mujer latinoamericana que quiera hacer salsa. Entonces nada, orgullosa de... y ansiosa de que ya sea 17 de marzo para estar aquí otra vez", dijo finalmente.

Habla de su exitoso tema

Daniela Darcourt cuenta que el tema que la llevó a la internacionalización fue "Probablemente" y que incluso hasta el día de hoy, la gente lo pide. Aunque en un inicio cuenta que no pensaba grabarla.

"Yo no quería grabar porque me la presentan como regional mexicana. Y yo dije '¿Qué cosa es esto? Yo soy peruana, yo hago salsa ahora'. Entonces, yo decía 'No, yo creo que esto no va a funciona mucho'", va contando Darcourt.

Finalmente, cuando Daniela se encontraba en el estudio de grabación vio que este tema pegaría en su totalidad: "Cuando ya estoy en el estudio, fue donde me enamoro de la canción y hasta ahora, es una canción que no puedo dejar de hacer en ninguno de mis shows".