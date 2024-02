¡En shock! Rebeca Escribens quedó atónita tras saber que Domínguez era el confidente de Pamela López

Rebeca Escribens abordó el tema de Christian Domínguez luego de que Magaly TV: La Firme revelara que fue él quien se comunicó con Pamela López para compartir los detalles sobre lo sucedido entre Pamela Franco y Christian Cueva. Ante ello, la presentadora de América Espectáculos confesó que en sus 9 años de trayectoria nunca había presentado una nota tan polémica como esta. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rebeca Escribens en shock por revelación de Pamela López

La presentadora de América Espectáculos quedó impactada y admitió que, en todos los años que ha estado al frente del programa, las recientes revelaciones de Pamela López es lo más impactante que ha presenciado en Chollywood. Recordemos que la aún esposa de Christian Cueva reveló que el cumbiambero Christian Domínguez era quien le contaba todos los detalles sobre su esposo y Pamela Franco.

Por tal motivo, la conductora de América Espectáculos no pudo evitar su sorpresa tras enterarse de este hecho que también ha generado controversia en las redes sociales. "Debo confesarles que, tras 9 años de estar sentada en este banco, es lo más oscuro que me ha tocado comentar o presentar. Nunca había vista la cara de autogol de todos mis compañeros, con tanta noticia", sostuvo.

Christian Domínguez pidió no ser expuesto

Magaly Medina compartió grabaciones de voz de Pamela López en las que esta revela que fue Christian Domínguez quien le confesó que Pamela Franco había tenido una relación secreta con su esposo, Christian Cueva. En ese contexto, señaló que Christian Domínguez fue quien contactó a Pamela López para discutir la relación entre Cuevita y la exintegrante de Alma Bella, aunque solicitó que no se revelara que fue él quien proporcionó la información.

"Ella no quería echar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si apartir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación", comentó Magaly Medina.

De esta forma, la polémica entre los cuatro personajes no tiene cuando acabar y tras las revelaciones de Pamela López, un nuevo capítulo se abre en esta 'novela'. Recordemos que también se ha acusado a Pamela Franco de referirse despectivamente de Christian Cueva, todo ello según lo que reveló Pamela López. No obstante, la cumbiambera ha decidido desmentir esta versión.