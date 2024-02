"En su momento se hablará": Christian Domínguez respondió a Christian Cueva tras negar amenazarlo

A Christian Domínguez se le preguntó sobre las afirmaciones de Christian Cueva, quien negó haberlo amenazado para que pusiera fin a su relación con Pamela Franco en 2019. El cantante señaló que hay ciertas cuestiones que deben ser discutidas, pero destacó que este no es el momento adecuado para hacerlo. Recordemos que Pamela Franco había revelado en "Mande Quien Mande" que el futbolista amenazaba al cantante de cumbia para que este terminara su relación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva habló sobre las presuntas amenazas de Cueva

El cumbiambero habló sobre la reciente polémica de Christian Cueva, quien presuntamente amenazaba al cantante. Recordemos que según lo revelado por Pamela Franco, el futbolista amenazaba a Christian Domínguez para que terminara su relación con la cumbiambera. No obstante, el pelotero negó todas estas acusaciones en "América Hoy" encarando a las conductoras del programa. Ahora, es Christian Domínguez quien se refirió al tema y sostuvo que hay cosas que se tienen que aclarar.

"Todavía no es momento para responder cosas (...) Considero que en su momento se hablarán (Christian dijo que nunca te amenazó) Correcto, hay cosas que se deben aclarar, no punto por punto, pero ahora no es el momento, tenemos que estar enfocado en nosotros", sostuvo.

Por otro lado, el cantante subrayó que, antes de contestar a Christian Cueva, necesita contar con el consentimiento de Pamela Franco, dado que es un asunto que también concierne a ella. "Es con la autorización de Pamela porque van a ver comentarios que también le van a rebotar a ella. Lo que ella quiere es que este mal momento pase (...) Si existe un momento, es que lo haré", manifestó.

¿Qué dijo Christian Cueva?

Recientemente, Christian Cueva fue consultados acerca de las presuntas amenazas dirigidas a Domínguez, y aunque admitió que hubo comunicación, el jugador de fútbol aseguró que nunca lo amenazó. En tal sentido, el futbolista desmintió la versión que dio Pamela Franco en el programa "Mande Quien Mande" cuando brindó detalles de su amorío con Cuevita. No obstante, tal parece que aún no se ha aclarado todo el asunto, pues hace falta de pruebas para sustentar la versión de la cumbiambera.

"(¿Amenazaste a Christian Domínguez?) Para nada. Y si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora fue para decirle que se dedique a su familia porque tengo la mía. Nada más y se lo dije y suficiente, no tuve que hablar nada más. (Fue porque) Me buscó a mi primero", señaló.