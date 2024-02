¡"Enano" eléctrico! Xoana González hace candente confesión sobre Christian Cueva: ¿la afanó?

¡Quería hacer su magia! La semana pasada, en una entrevista para "América Hoy", Christian Cueva reveló haber tenido más de un desliz durante su matrimonio con Pamela López. Entre otras cosas, el volante de la selección peruana admitió haberse rodeado, en su momento, de diversas chicas de la farándula, donde destacó el nombre de Rosangela Espinoza, Chris Soifer y Shirley Arica, además del ya conocido Pamela Franco. Ante todo esto, Xoana González no pudo evitar ser ajena al tema y reveló en exclusiva para un medio local si "Aladino" la afanó hace algunos años.

¿Christian Cueva afanó a Xoana González?

De un momento a otro, Christian Cueva pasó de estar en las portadas de los diarios deportivos a los principales titulares del espectáculo peruano. La carrera deportiva de "Aladino" ha decaído notoriamente y ahora se encuentra sin equipo debido a una fuerte lesión que lo aqueja desde su arribo a Alianza Lima.

Su nombre ha cobrado más relevancia en estos días, luego de que confesara haberle sido infiel en más de una oportunidad a Pamela López. No solo con Pamela Franco, sino también con más chicas de "Chollywood", lo cual generó que su matrimonio llegara a su fin.

Una voz autorizada para este tipo de casos es Xoana González. La siempre polémica modelo argentina habló sobre las infidelidades de Christian Cueva y no tuvo reparos en confesar si en algún momento, "Aladino" intentó tener algo con ella.

"¿Christian Cueva te escribió en algún momento?", fue la pregunta directa a la yugular que le hicieron a Xoana González, quien tuvo una contundente respuesta. "No. A mí no me quiso 'levantar', creo que no lo hizo porque sabe que luego le cuento todo a Magaly (Medina), así que por eso no me ha escrito nunca", confesó la argentina.

¿A qué famosas contactó Cuevita?

El pasado jueves, Christian Cueva rompió su silencio en "América Hoy". Ethel Pozo y compañía lo tuvieron en una entrevista vía Zoom, donde el habilidoso volante contó algunos detalles de los "affaires" que habría tenido con algunas chicas del medio del espectáculo.

Entre los nombres que se barajaron estuvieron el de Chris Soifer y Rosangela Espinoza, por lo cual, el volante nacional habló fuerte y claro.

"Para mí, la mala decisión es haber conocido a otras personas que no pertenecían a mi mundo. Sí, conocí a muchas personas (Chris Soifer, Rosangela Espinoza y otras), no te lo voy a negar", empezó diciendo Christian Cueva.

Además, confirmó que solo conoció a modelos peruanas tales como Chris Soifer, Rosangela Espinoza, Shirley Arica, entre otras, pero en ningún momento tuvo algún vínculo sentimental o "affaire" con alguna de ellas.

"Te diría que sí, pero no es así. La única verdad es que sí, las conocí (...) para nada (tener un vínculo con ellas), solo las conocí y nada más", acotó Christian Cueva. Luego, reconoció haber salido a comer con Rosangela Espinoza y tuvo mensajes subidos de tono con Chris Soifer.