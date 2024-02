¡Encendieron el escenario! Yahaira Plasencia y You Salsa cantaron juntos el tema "Duro y Suave" [VIDEO]

La cantante Yahaira Plasencia es una querida artista de la salsa peruana, así como You Salsa que se ha consolidado como una de las agrupaciones de salsa más importantes. Se unieron en una presentación donde cantaron juntos el tema "Duro y Suave".

¡Yahaira junto a You Salsa!

Yahaira Plasencia es una de las artistas de salsa con reconocimiento a nivel internacional con su música y pisado grandes escenarios. Por su parte, You Salsa ha creado grandes éxitos musicales que suenan por todo el Perú.

En un concierto realizado por You Salsa para celebrar el lanzamiento oficial de su tema "Lo Tuyo es Salsa", invitaron a varios artistas nacionales. Entre ellos, estuvo la artista Yahaira Plasencia en el Mega Plaza de Independencia.

Por medio de las redes sociales, Mafer Portugal y You Salsa compartieron el video donde cantaron junto a Yahaira. "Gran energía ayer compartiendo escenario con Yahaira Placencia", escribió Mafer en sus redes sociales. El grupo de salsa por su parte, agradeció la presencia de sus compañeros musicales en su concierto.

¡Al público le encantó la dupla!

Los videos de Mafer Portugal y You Salsa se volvieron virales rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios señalaron la buena combinación de Mafer y Jean Pierre Puppi junto a Yahaira Plasencia.

"Me encantó, que se repita pronto", "Buena Mafer me gusto verlas a las dos cantando junto con Yahaira, buena dupla", "Bien ahí esa dupla", "Cantan muy bonito las dos, me sigue gustando más la voz de Mafer", "Mafer y Yahara, buenazas", "Lindo Yahaira junto a You Salsa", "Suena genial", fueron algunos de los comentarios.

Estrenan 'Lo Tuyo es Fiesta'

La agrupación de You Salsa ha contado con exitosas canciones y artistas con gran talento musical. El grupo de salsa recorre todo el Perú con diferentes presentaciones con un show espectacular que hace gozar a sus seguidores.

Hace unos días, el grupo realizó el lanzamiento oficial de su videoclip "Lo Tuyo es Fiesta" con la producción internacional de Efraín "Junito" Dávila. Junito es un reconocido productor que ha trabajado con artistas como Tito Nieves, Marc Anthony, Carlos Vives y muchos más.

El tema "Lo Tuyo es Fiesta" ya se estrenó y cuenta con miles de reproducciones en su canal de YouTube donde al público le encantó. "Esta canción la hicimos con alma y corazón, con las ganas de exportar nuestra salsa peruana y conquistar nuevos territorios, esperamos su apoyo incondicional", escribió You Salsa.