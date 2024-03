¡Enfurecido! Erick Delgado niega que Nataniel Sánchez le haya sido infiel con Mario Hart

El exjugador de fútbol Erick Delgado se molestó cuando Gonzalo Nuñez mencionó que Nataniel Sánchez le había sido infiel con Mario Hart. Sin embargo, el exarquero negó haber tenido una relación con la actriz y aseguró que las imágenes de ellos juntos fueron simplemente coincidencia. Ante ello, Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Erick Delgado y aseguró que todo el material está archivado desmintiendo la versión del exfutbolista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Delgado niega romance con Nataniel Sánchez

En un episodio reciente del programa 'Erick y Gonzalo', Erick Delgado, exarquero de Sporting Cristal, negó firmemente las acusaciones de infidelidad que lo relacionaban sentimentalmente con Nataniel Sánchez en el pasado. La controversia surgió después de que se filtraran fotos comprometedoras de la actriz junto al piloto de autos Mario Hart.

El presentador del programa, Gonzalo Núñez, bromeó sugiriendo que Erick Delgado también podría ser llamado "cornelio" debido a la supuesta traición de su ex pareja. A pesar de esto, el futbolista peruano respondió de inmediato negando categóricamente haber sido víctima de algún engaño.

"¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuándo (me metieron los cachos)? Ese conch*** no lo conozco. Yo no sé, ni cuenta por qué yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes? Anda, huev***, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad", expresó Delgado con evidente molestia.

Frente a la insistencia de Núñez, quien aseguró estar muy enamorado de Nataniel Sánchez, Erick Delgado decidió retomar el tema para aclarar la verdadera naturaleza de su relación con la actriz de 'Al Fondo Hay Sitio'. "Yo no he estado casado, no he tenido enamoradas firmes. La verdad es que yo no me enamoro. (Estar enamorado de Nataniel), eso es mentira, totalmente falso. No era mi enamorada, nunca lo fue. Te estás equivocando, estás hasta las huev***", afirmó el exarquero.

¿Tuvo una relación con Nataniel Sánchez?

Es importante recordar que en 2010 hubo especulaciones sobre la relación entre Erick Delgado y Nataniel Sánchez, aunque nunca confirmaron oficialmente un romance. La situación cambió cuando surgieron imágenes de la actriz besando a Mario Hart, apodado "Chato atrasador" debido a la situación. La reciente participación de Erick Delgado en 'Erick y Gonzalo' tiene como objetivo terminar con las especulaciones y negar cualquier acusación de infidelidad en su historial amoroso.

Durante su participación en el programa 'Te jalo' de Carlos Vílchez, Mario Hart dejó en claro que comenzó a salir con Nataniel Sánchez después de que la actriz ya estuviera separada de Erick Delgado. También admitió que este breve romance con la popular 'Fernanda' le abrió las puertas al mundo de la televisión.