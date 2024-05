¿Enojada? Karen Schwarz sobre la 'escapadita' de Ezio Oliva a concierto urbano: "Cada uno decide con quien estar"

Karen Schwarz habló por primera vez desde China después de que el programa 'Amor y fuego' mostrara a su esposo, Ezio Oliva, disfrutando del evento de reggaetón 'Cochinola' sin la compañía de ella. En una entrevista en el programa 'América hoy', Schwarz afirmó que no es una persona posesiva y que está contenta de que su esposo pueda pasar tiempo con sus amigos y divertirse en el evento mencionado.

En tal sentido, la popular Karen Schwarz no dio lugar a malos entendidos y sostuvo que ella confía plenamente en su pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karen Schwarz se pronuncia sobre la salida de Ezio Oliva

Después de que el programa 'Amor y fuego' captara a Ezio Oliva, esposo de Karen Schwarz, en el evento de reguetón 'Cochinola' durante la madrugada del miércoles, la presentadora de televisión expresó que no tiene una actitud posesiva y que se alegra de que su esposo pueda pasar tiempo con sus amigos y disfrutar de la noche en dicho evento. Estas declaraciones las hizo durante su participación en el programa de América Televisión.

De este modo, ellos no dan lugar a polémicas ni a malos entendidos, pues se han mostrado como una pareja sólida en mucho tiempo. "Ezio estaba en Cochinola. "Yo me despertaba y Ezio recién llegaba a Cochinola. Cómo voy a ser tóxica. Un anillo es solo una alianza que tenemos. Cada uno decide con quien estar porque es feliz. Yo soy feliz que esté con sus amigos y él está feliz porque yo estoy acá (En China) creciendo como profesional", sostuvo Schwarz en América Hoy.

"También respeto lo que la gente piensa y cómo maneja su relación. Con Ezio somos recontra flexibles, es una decisión estar con alguien", comentó la conductora de televisión Karen Schwarz. Por último, la modelo y presentadora de televisión especificó que es el sentimiento de 'admiración' mutua lo que ha mantenido fuerte la relación hasta ahora.

"Buscamos siempre la forma de estar juntos, estamos todo el día a través del WhatsApp video. La admiración que sentimos el uno hacia al otro hace que la relación se mantenga fuerte", puntualizó.

Lo que no le gusta de Ezio Oliva

En abril, Karen Schwarz impactó a la audiencia al compartir algunos detalles personales sobre su vida matrimonial con el cantante Ezio Oliva durante una entrevista en el programa 'Mande quien mande'.

"Hay cosas que me aturden. Me dices a las 11 o 12 de la noche 'amor, ¿cenamos?', y yo estoy con un ojo abierto y el otro cerrado porque me levanto a las 6 de la mañana (...). Llego tarde a todos lados contigo, a todos lados", reveló Karen Schwarz en Mande quien Mande.

Otra de las quejas fue la duración de las fiestas, ya que Oliva tiende a querer prolongarlas más allá de lo que Karen Schwarz considera razonable. "Termino saliendo seis de la mañana con el sonido de los pajaritos, que es algo que detesto llegar a mi casa de día", afirmó.