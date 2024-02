"Entraba uno, luego el otro": Shirley Arica habría tenido encerrona con futbolistas, según Beto Ortiz

En noviembre de 2019, Shirley Arica participó en el programa 'El Valor De La Verdad', donde reveló detalles inéditos de sus presuntos vínculos con varios futbolistas, incluido Christian Cueva. Sin embargo, el canal Latina decidió no transmitir el episodio debido a su asociación con el mundial y el deseo de no involucrar a los jugadores de fútbol. Hoy, cinco años después, Beto Ortiz en Willax retomó esas preguntas y las expuso. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Beto Ortiz expuso las revelaciones de Shirley Arica

Christian Cueva habría engañado a su esposa Pamela López en varias ocasiones. Después de que se hicieran públicos detalles de una supuesta relación secreta con Pamela Franco, ahora surgen revelaciones de Shirley Arica en 'El Valor de la Verdad' que lo incriminan. El periodista Beto Ortiz compartió las declaraciones de Arica en el programa que grabaron pero nunca se transmitió en Latina, debido a la asociación del canal con el mundial.

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Shirley Arica echa a Cueva: "Me afanó, me dijo que se iba separar de su esposa" Beto Ortiz soltó en su programa de Willax algunos fragmentos del famoso 'El valor de la verdad' de Shirley Arica que nunca fue emitido, en el que la modelo hablaba sobre las 'encerronas' con los jugadores de la selección, entre ellos Christian Cueva. ¿Qué opinas? 🤯🤯 . . . #ShirleyArica #ChristianCueva #BetoOrtíz #Espectáculos #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

En su testimonio, Shirley Arica menciona que Christian Cueva la cortejaba y llegaron incluso a encontrarse en situaciones comprometedoras que incluyeron a más de un futbolista nacional. "No solamente eran los convocados por así decirlo. Estaba Advíncula, Yotún y Cueva. Cueva me afanó, me acompañó al baño, y de pronto se iban desapareciendo uno y el otro, yo dije que estaba pasando, es que había un montón de cuartos. Cada uno se metía su minipartidos, era un arroz con pollo esa reunión", dijo.

Al respecto, el conductor de Willax leyó textualmente las declaraciones de Shirley Arica, quien aseguró que en la mencionada reunión no faltaron bebidas alcohólicas.

"Dijo que sí, que la encerraron en el baño y que iba uno, luego el otro y el otro. "Cuando me presentaron a Cueva, él estaba muy atento conmigo, a cada rato me servía un trago, me sacaba a bailar, pero físicamente no me gustaba porque era muy enano"", agregó Beto Ortiz.

Revelan que hay video entre Cueva y Pamela Franco

Los indicios de una relación clandestina entre Pamela Franco y Christian Cueva se vuelven más sólidos debido a las evidencias. Esta vez, Estrella Bereche, exintegrante de Alma Bella y amiga anterior de la cantante, confirmó en el programa 'Magaly TV La Firme' que ambos mantuvieron una relación fuera del matrimonio, dado que el futbolista aún está casado con Pamela López.

"¿Y ella te mostró fotos, o algún videito de él, o sea ellos dos juntos?", fue la consulta, a lo que Estrella respondió. "No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa", acotó.