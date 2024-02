"Era un gran reto": Cristian Rivero afirma que se siente cómodo en EEG a pesar de las críticas

El popular conductor de televisión, Cristian Rivero, estuvo en el programa 'Mande quien Mande' el pasado martes. En ese sentido, conversó con Maria Pía Copello y detalló cómo es que se siente conduciendo el programa de competencia. Por ello, el conductor de 'Esto es Guerra' señaló que hasta el momento la está pasando bien junto a sus compañeros Katia Palma, Johanna San Miguel y Renzo Schuller a pesar de las críticas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cristian Rivero contó cómo se siente en Esto es Guerra

Como se recuerda, el animador viene siendo cuestionado sobre su participación en el reality, pues no se muestra cómodo en los enfrentamientos de Johanna San Miguel con Katia Palma. Cabe resaltar que Cristian Rivero ya ha conducido diversos programas de entretenimiento, pero no uno de competencia como Esto es Guerra. Ante ello, ha recibido diversas críticas por parte de televidentes e, incluso, de Magaly Medina, quienes sostienen que el conductor no se encontraría cómodo en esta nueva etapa.

No obstante, Cristian Rivero reveló que este es un nuevo reto y que lo ha aceptado de la mejor manera. "Era un pendiente que yo a nivel persona y profesional que quería hacer. Era un gran reto para mí, pero no tenía mapeado. Entonces cuando llegó la llamada, se dio la oportunidad, pregunté, (me dijo) va a estar Katia, dije, 'bueno, vamos a aventurarnos'. Y la estamos pasando bien", indicó el conductor de TV.

María Pía Copello continuó la pregunta sobre "lo que dicen las malas lenguas". Cristian Rivero se puso alerta, pero la conductora lanzó una broma. "Negociar contigo ha sido más difícil que negociar con Paolo Guerrero. ¿Es verdad?", cuestionó a Rivero, quien lo tomó con gracia y lanzó: "Ya quisiera".

Las críticas de Magaly Medina

Tras la participación de Cristian Rivero en "Esto es Guerra", Magaly Medina criticó al conductor al señalar que se sentaría incómodo con los constantes enfrentamientos entre Katia Palma y Johanna San Miguel. "Todo gira en torno a ellas y realmente Cristian Rivero es un buen conductor que lo hace muy bien, o sea, siempre he pensado que Cristian se desenvuelve muy bien sobre un escenario entrevistando, tiene sentido del humor y nunca pasa desapercibido, al menos en Latina era multifacético", fueron las palabras Magaly Medina.

"Podía hacer cualquier tipo de programas, pero ahí lo veo fuera de lugar. Como dice la nota, parece un 'huevo frito en ceviche', o sea, él no encaja. Yo creo que a veces él se queda meditando con el micrófono en la mano, preguntándose "¿Qué diablos hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?", acotó la periodista.