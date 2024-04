Erick Elera habló sobre el posible regreso de Irma Maury a 'AFHS': "Me ofrezco de chofer para recogerla"

El lanzamiento de la onceava temporada de 'Al fondo hay sitio' ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes están emocionados por conocer las sorpresas que les aguardan en la trama y están ansiosos por ver el regreso de personajes del pasado.

En ese sentido, Erick Elera fue consultado sobre la posibilidad de que Irma Maury regrese a la serie. Ante ello, no ocultó sus deseos para que esto suceda. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Elera quisiera que Irma Maury regrese

Erick Elera, reconocido por su papel como Joel Gonzales, fue entrevistado en 'Todo se filtra', donde expresó sus expectativas sobre la posibilidad de que Irma Maury, quien interpreta a Doña Nelly en la serie, regrese al programa.

"Me encantaría, soy capaz de ir a recogerla hasta Ventanilla y llevarla a Pachacamac. Yo me ofrezco de chofer, pero si quisiera que regrese", expresó Elera con emoción al referirse a Maury.

También resaltó el cariño y la admiración que siente por su compañera de actuación, manifestando su anhelo de volver a verla en la pantalla. El posible retorno de Irma Maury a "Al fondo hay sitio" sería recibido con entusiasmo por los seguidores de la serie, quienes añoran la presencia de Doña Nelly en la trama.

Recordó los falsos rumores sobre infidelidad

El actor Erick Elera mencionó que le molestó que se haya especulado sobre él como protagonista de un posible 'ampay' junto a su colega de actuación en 'Al fondo hay sitio', Melissa Paredes. Sin embargo, aclaró que su matrimonio con Allison Pastor nunca se vio afectado por estos rumores.

"Yo no sé por qué se deslizó (que era protagonista de un 'ampay'), es increíble, cada vez las redes se vuelven más sanguinarias y de ahí rebota a las pantallas. Afirmaban cosas, decían que me había ido de mi casa y ya no veían mi carro. Me fastidió un poco", expresó Elera.

Incluso, reveló que nada de ello causó problemas en su relación, pues su esposa confía plenamente en el actor. "No. Todo tranquilo y bien. Con Melissa tenemos una relación bonita de amigos y también es amiga de mi esposa. La gente decía que me había llevado a mi esposa a Cuba para que no vea el supuesto 'ampay'", sostuvo.

Por otro lado, habló sobre la posibilidad de que otros actores regresen a la serie como Andrés Wiese, Nataniel Sánchez y Mayra Couto. "Los voy a agarrar de las orejas y los voy a traer. Ya mucha vaina. Hablo con los tres y siento que en algún momento pueden volver, todos quieren dentro de su corazón, porque (la serie) es su 'bobo'", reveló.