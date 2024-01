Erick Elera tomaría acciones legales tras rumores de un ampay con Melissa Paredes

Erick Elera estaría bastante indignado y fastidiado luego de que se rumoreara que existe un presunto ampay entre Melissa paredes su ex compañera de trabajo y él por lo que el actor podría tomar medidas legales para defender su imagen.

Pues es de conocimiento público que el artista jamás ha estado involucrado en ampays que perjudiquen su imagen o alguna relación, por el contrario, ha destacado por su talento y carisma para la televisión.

No se quedaría de brazos cruzados

Cómo se recuerda Magaly Medina anunció su regreso a la televisión y confirmó que existe un ampay, sin embargo, usuario señalaron que se trataría de Melisa Paredes quién había anunciado su separación hace algunas semanas.

Incluso un famoso tiktoker se atrevió a confirmar que existirían mensajes que comprobarían que el ampay lo protagonizarían Melissa paredes y Erick Elera.

"Muestran chat de WhatsApp que Melisa paredes acepta que engañó a su bailarín. Confesó que se enamoró de Erick Elera", dijo el tiktoker @moisesdavidventur.

Tras estas especulaciones las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y negativos contra Erick Elera, pues siempre ha demostrado que ha sido un esposo ejemplo para Alisson Pastor con quien ya lleva varios años de relación y con quién tiene un hijo.

Es por ello que el actor no habría estado nada contento con que usen su imagen para difundir una noticia totalmente falsa pues según el tiktoker Ric La Torre el conocido 'Niño con cara de pez' estaría dispuesto a llegar a los tribunales para defender su imagen y reputación.

"Salió un tiktok de que Erick Elera y Melissa Paredes serían los protagonistas del ampay de Magaly de este lunes, y la verdad es que no. A mí me cuentan que Erick terminó bastante molesto por ese tiktok, así que tiktoker que lanzó esta información posiblemente llegues a tribunales. Eso no lo sabemos, pero podría pasar", manifestó Ric.

Usuarios reaccionan a presunto ampay

Tras el anuncio de separación de Melissa Paredes y Anthony Aranda muchos especulado sobre los motivos que los llevaron a dar por finalizado su romance.

Algunos rumorearon que Melissa se aburrió de la relación, otros afirman que el bailarín no estaba a la talla de la actriz y que incluso existiría una infidelidad de por medio.

Sin embargo, ninguna de las teorías ha sido confirmada por Melissa o por Anthony Aranda ya que han decidido mantener en estricto privado los motivos por los que decidieron terminar su relación.

No obstante, en redes sociales viene causando revuelo un popular tiktok que ya se ha viralizado.

Y es que el creador de contenido José Pastor aseveró que existiría un presunto ampay entre Melissa Paredes y el conocido Erick Elera.

"Hermano qué me estás diciendo esto por las redes sociales se hace cada vez más viral yo no sé de dónde nació ese rumor", empezó diciendo el tiktoker.

"Aunque yo para ser sincero no lo creo porque mi causa el Erick es súper centrado, en cuanto a Melissa todo puede pasar", recalcó José.