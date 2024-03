"Es de cobardes": Leysi Suárez y Andrea San Martin indignadas con Christian Domínguez por ser el informante

Las conductoras Leysi Suárez y Andrea San Martín de Ke Rica Mañana estuvieron en el programa comentando sobre Christian Domínguez. En los últimos días, la farándula se quedó boca abierto al enterarse que el cantante fue quien informó de todo a Pamela López, sobre la relación clandestina de ex pareja Pamela Franco y Christian Cueva en el 2018.

¡Las conductoras se indignaron!

Leysi Suárez y Andrea San Martín estuvieron conversando sobre el tema 'Mi relación terminó mal por...'. Cuando mirando el periódico se enteraban que Christian Domínguez fue el informante de la pareja de Cuevita, Pamela López. Quien al final, dio a conocer sobre la infidelidad del futbolista con Pamela Franco hace varios años.

La influencer Andrea San Martín fue la primera en comentar e indignarse por lo sucedido: "Como es posible lo que estamos viendo con Christian Domínguez, hasta la infidelidad te puedo perdonar, pero no regresar... pero de ahí que tú seas un traicionero. Cosas con confidencialidad".

De inmediato, Leysi Suárez agregó: "Una persona puede ser de todo, pero lo que realmente te viste de cuerpo entero es darte cuenta que eres una persona traicionera. Lo que vemos es que Christian Domínguez ha traicionado doblemente, no solo con una infidelidad, sino con cosas íntimas".

Después, la conductora Leysi comenta que cuando uno empieza una relación, normalmente uno le cuenta su pasado a su nueva pareja en confidencialidad. "Que esta pareja aproveche este momento para poder limpiarse, pasar de costadito, por la sombra para que la otra quede embarrada... es ser sucio, una persona cobarde", dijo totalmente indignada y con mucha molestia.

"Eso no es ser un hombre"

Las conductoras del programa 'Ke Rica Mañana' se indignaron mucho más que Christian Domínguez cuando afirmó que la seguía amando, a pesar de todos sus actos de traición hacia Pamela Franco, madre de su última hija.

"Ahí nos damos cuenta que de hombre no tiene nada. Si piensan que ser hombre es ser machito, tengo 10 mil mujeres... eso no es ser un hombre. Un hombre es un caballero de inicio a fin, tener los pantalones bien puestos. Afrontar lo que él cometió, no tuvo que arrastrar a nadie", agregó la influencer Andrea San Martín.

La conductora Leysi Suárez agregó que fue gracias a el cantante de cumbia que todos se enteraron de Pamela Franco y Christian Cueva. "No sé cómo hará sido su desesperación de quedar limpio que, pero definitivamente lo que ha hecho es de cobardes, imperdonable. Lo que no se puede perdonar es que el padre de tu hija, te traicione", sentenció finalmente la artista.