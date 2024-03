"Es falso": Efraín Aguilar desmiente a Mayra Couto en denuncia por acoso contra Andrés Wiese

¿Quién miente? Corría la mitad del año 2020 y Andrés Wiese era el foco de atención. Una joven menor de edad lo acusaba, con pruebas en mano, de acoso sexual, sin embargo, esta denuncia quedó archivada. Sumándose al cargamontón, Mayra Couto rompió su silencio y reveló que también fue víctima de acoso por parte del actor durante el tiempo en que compartían personaje en "Al Fondo Hay Sitio". Luego de muchos años, Efraín Aguilar, exdirector de la serie, habló sobre el tema y desmintió a la recordada "Grace Gonzáles".

Efraín Aguilar niega acoso de Andrés Wiese a Mayra Couto

"Al Fondo Hay Sitio" marcó a una generación completa con sus primeras ocho temporadas ininterrumpidas al aire. La popular serie llegó a emitirse en Bolivia, Ecuador y hasta en Estados Unidos, por lo que su arraigo se extendió a lo largo y ancho de todo América.

Pese a que todos parecían una familia, las diferencias no faltaban tales como la rivalidad entre Karina Calmet y Mónica Sánchez por afinidad política. Sin embargo, esto no fue lo único, ya que a mediados del 2020, Mayra Couto rompió su silencio e hizo una confesión desgarradora sobre su vivencia en la producción de América Televisión.

Lo "explosiva" de esta declaración fue apoyada por unos y criticados por otros, quienes encontraban extraño que Mayra haga su denuncia muchos años después de haber terminado la serie. Al respecto, una voz autorizada habló en una entrevista para un medio local y dejó sentada su postura.

Según reveló Efraín Aguilar, exdirector de "Al Fondo Hay Sitio", nunca llegó a escuchar algún caso de acoso entre el elenco de actores, descartando así, este acto de Andrés Wiese sobre Mayra Couto. "Eso fue falso, según mi opinión", señaló, para luego agregar que de haber sabido que la actriz sufría de un despreciable accionar por parte de su compañero, no hubiese dudado en sacar cara por "Grace Gonzáles".

"Siempre a mí me contaban las cosas y Mayra es como mi hija. Me hubiera dicho que le estaba faltando el respeto y le hubiera dicho su vida. Pero nunca me dijeron nada y los dos tenían confianza conmigo", agregó.

Le dice no a "Ricolás"

Mayra Couto, recordada por su papel como 'Grace Gonzáles' en "Al Fondo Hay Sitio", ha dado de qué hablar al expresar su deseo de regresar a la serie que conquistó el corazón de todos los peruanos. Sin embargo, recientemente fue consultado sobre si estaría dispuesta a compartir escenas nuevamente con Andrés Wiese, quien la habría acosado.

Mayra Couto fue clara al abordar el tema: "Como te digo que no... yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir". Una respuesta contundente que deja claro que la actriz no está dispuesta a revivir situaciones incómodas en el set de grabación.

La polémica entre Couto y Wiese surgió en 2020 cuando la actriz lo acusó de acoso y maltrato. Aunque Andrés Wiese no ha confirmado su regreso a la serie, Mayra Couto ha dejado claro que no desea compartir escena nuevamente con él.