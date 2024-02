"Es fastidioso": Erick Elera se mostró molesto tras los falsos rumores sobre su infidelidad

Erick Elera habló después de mantenerse en silencio y criticó abiertamente a quienes especularon sobre un supuesto 'ampay' entre él y su compañera Melissa Paredes. En respuesta, su esposa Allison Pastor afirmó que el actor nunca le dio motivos para desconfiar y también declaró que no perdonaría una infidelidad. De esta manera, respalda a su esposo, pues ambos han consolidado su relación de años. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Elera incómodo por falsos rumores

Como se recuerda, en los últimos días, varios personajes del mundo del espectáculo se han visto en una situación incómoda después de que se especulara sobre varios nombres relacionados con un supuesto 'ampay', incluido el de Erick Elera. Ante ello, el actor se mostró bastante incómodo, ya que él nunca ha sido parte de escándalos, pues tiene una familia con Allison Pastor. En tal sentido, el actor no descartó proceder legalmente con quien estaba difundiendo falsas noticias en las redes sociales. Ahora que ya se conoce que el protagonista del ampay fue Christian Domínguez, el actor Erick Elera se pronunció al respecto.

"No tengo nada que hablar sobre eso, son estupideces. Hoy en día pueden decir cualquier cosa, pero ustedes ya saben como soy y no tengo nada más que decir sobre eso. No voy a negar que esto no deja de ser incómodo. Es fastidioso que mucha gente esté dando por hecho algo que no existe", dijo para el programa '¡Todo se filtra!'. Claramente, el actor Erick Elera siempre ha estado al margen de los escándalos y, por ello, su molestia al verse involucrado en una polémica en donde no tiene nada que ver.

Allison Pastor respalda a su esposo

Incluso, Allison Pastor no perdió la oportunidad para asegurar que confía en el amor y lealtad del padre de su hijo. "Es un tema que no me interesa, conozco el trabajo de mi esposo, conozco su entorno y lo acompaño a su trabajo. No podría tener alguna inseguridad", mencionó la exchica reality. De esta forma, ella dejó en claro que confía plenamente en Erick Elera, pues él no le ha dado ningún motivo para desconfiar ni mucho menos sobre el amor que siente.

De igual forma, aprovechó para lanzar una clara advertencia ante cualquier infidelidad, pues ella recalcó que si esto llegara a pasar en su relación, no lo perdonaría. "Jamás perdonaría una infidelidad", sostuvo la exchica reality refiriéndose a su relación con Erick Elera.