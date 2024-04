¿Es el fin? Marcelo Tinelli toma una drástica decisión que pondría en jaque su relación con Milett Figueroa

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se ha vuelto una de las más seguidas por la prensa de Argentina y Perú. Durante una conversación con Magaly Medina, un periodista peruano se atrevió a revelar la decisión radical que Marcelo Tinelli tomó con respecto a Milett y su reality show "Los Tinelli". Sin duda, la acción de Tinelli sugiere que su romance terminó en secreto.

Además, estas revelaciones sorprendieron a los internautas en las redes sociales, pues significaría que la relación está atravesando por conflictos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Marcelo Tinelli toma drástica decisión en su relación con Milett

El viernes 12 de abril, Magaly Medina conectó con el periodista argentino Agus Rey, quien compartió varias revelaciones sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Durante la entrevista, Rey sorprendió a Magaly con un detalle sobre las grabaciones del reality show de la familia Tinelli. Reveló que Marcelo optó por no incluir a Milett en los últimos episodios de este programa, el cual se filmó en Madrid, España.

Es importante destacar que Figueroa participó en los primeros episodios del programa reality "Los Tinelli", los cuales se filmaron en la residencia de Marcelo en Buenos Aires y en su casa de playa en Punta del Este, Uruguay. "El reality se terminó de grabar en el cumpleaños de Tinelli el 1 de abril. Ese fue el bloque final, Marcelo Tinelli, sus cinco hijos y el Tirri. Milett Figueroa quedó afuera del capítulo final", dijo Agus Rey en conversación con Magaly.

¿Milett Figueroa molesta con Tinelli?

El pasado viernes 12 de abril, Milett Figueroa apareció en el set del programa 'Mande quien mande' y decidió hablar públicamente por primera vez en respuesta a las críticas recibidas por parte de periodistas argentinos, quienes habían expresado opiniones negativas sobre ella.

"Lo que sí tiene algo de malo es cuando se dicen cosas sin conocer el trabajo anterior a una relación, cómo minimizan cosas que no tienen que hacerlo, y adjudican esfuerzos a una relación (...). Yo creo que la gente que me sigue evidentemente conoce mi trabajo, tanto tiempo, tantos años", dijo la modelo peruana en un inicio.

Después, María Pía Copello consultó a Milett si había conversado con Marcelo sobre el motivo por el cual él no salió en su defensa ante las críticas de la prensa argentina. "De hecho, cuando nosotros empezamos la relación sacaron un montón de cosas en otros programas: el pasado de Milett Figueroa, lo que no sabías de Milett Figueroa. Y él salió a declarar", sostuvo.

"Dio una nota entera completa sobre 'no entiendo por qué están sacando', 'saquen lo que quieran'. 'Yo amo a esta mujer, la admiro', él salió a hablar muy bien, y ya lo hizo una vez (...). Sí, me defendió y sobre todo dio unas palabras que yo no las esperaba. (...) Siempre me ha dado mi lugar, si no, no estaría con él, la verdad", agregó Milett Figueroa.