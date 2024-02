"Es incómodo": Cristian Rivero prefirió no hablar sobre el escándalo de Pamela Franco y Christian Cueva en EEG

Tras la polémica por la relación clandestina entre Pamela Franco y Christian Cueva, en el set de Esto es Guerra decidieron hablar sobre el tema. En ese sentido, cuando le tocó a Cristian Rivero dar su opinión, él se mostró incómodo. Ante ello, recibió las duras críticas de Magaly Medina. Por otro lado, el conductor dejó en claro que no le gusta hablar de estos temas, en específico, hablar de otras parejas y de los problemas que puedan tener. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cristian Rivero incómodo por polémica de Pamela Franco

El presentador de televisión estuvo en un bloque de Esto es Guerra en donde tenía que hablar sobre la actual polémica entre Pamela Franco y Christian Cueva. No obstante, él decidió no hacerlo, pues el tema le parecía sumamente incómodo. Sobre todo, hablar de los problemas ajenos que tienen las parejas es algo con lo que él discrepa. En ese sentido, prefirió esquivar el tema al igual que Renzo Schuller. Cabe resaltar que esta polémica sobre la relación clandestina entre el futbolista y la cumbiambera está en boca de todos, pues se conformaría una de las diversas infidelidades del pelotero, según lo que reveló Pamela Franco.

"A mí me incomoda mucho hablar de una pareja (...) Yo insisto, me es incomodo hablar de esto. Desde mi lugar ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se ventiló lo que se tenía que ventilar", fueron parte de las palabras de Cristian Rivero cuando le tocó hablar sobre el tema. Tras ello, se notó la incomodidad de Rivero, ya que él no acostumbra sentarse a hablar sobre los problemas de otras personas. Como recordaremos, su trayectoria en la televisión no se ha enfocado en opinar sobre la vida de otras personas. Ante ello, Magaly Medina lanzó duras críticas contra los presentadores de Esto es Guerra.

Magaly Medina lanza duras críticas

No se hizo esperar mucho para que la 'Urraca' hablara sobre el tema, ya que a ella no le gustó que diversos personajes de la televisión se sentaran a hablar sobre el tema. Además, resaltó lo incómodo que se mostró Rivero. "¿Acaso la productora los obligó a sentarse ahí? A mí nadie me puede obligar, hay una cuestión de conciencia, a mí no me puede decir un productor, no me puede decir mi jefe lo que yo tengo que hablar, por lo que yo tengo que decir".

Magaly Medina lanzó dardos hacia los conductores de "EEG" y los invitados que comentaron sobre la entrevista de la expareja de Christian Domínguez en 'Mande quien Mande'. "¿Qué hacía las 'Chola Chabuca' ahí, qué hacía Michel Soifer, con qué autoridad moral la sientan a ella", sostuvo.

Adicionalmente recalcó lo incómodo que luce Cristian Rivero desde su llegada a Esto es Guerra y lo poco extrovertido que se ha mostrado durante la conducción: "Desde el primer día, Christian Rivero se ve incómodo con las otras dos agarrándose de las mechas [...] Él no se siente, él no se ve como lo que era, el extrovertido conductor de otro programa", agregó.